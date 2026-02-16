Apagón en Chetumal Hoy: Suspenden Momentáneamente el Desfile del Carnaval en Quintana Roo 2026
N+
El desfile del Carnaval de Chetumal se pausó debido a un apagón registrado la noche de este lunes en varias colonias céntricas.
COMPARTE:
Un apagón sorprendió a Chetumal en pleno festejo del Carnaval, por lo que el paso de comparsas y carros alegóricos fue suspendido momentáneamente, ya que se fue la luz en varias colonias céntricas de Chetumal la noche de este lunes 16 de febrero.
Se reportó que por más de media hora se registró el corte de suministro eléctrico que afectó parte del recorrido del carnaval que se tenía previsto. Hasta el momento, las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no han emitido información al respecto; sin embargo, el servicio ya fue restablecido y las festividades volvieron a lo planeado.
Información en desarrollo...