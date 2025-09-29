Joven es Encontrada con Heridas de Arma de Fuego en Tulum; Pedía Ayuda Desde la Maleza

En el municipio de Tulum, Quintana Roo, una adolescente fue localizada lesionada en la zona de Pino Suárez, a la altura del kilómetro 212, con dirección al relleno sanitario. La joven fue encontrada con diversas heridas que presuntamente habrían sido producidas por arma de fuego. De acuerdo con los reportes, la adolescente habría sido privada de su libertad el pasado sábado 27 de septiembre, cuando se encontraba en el cenote llamado Chivero.

Según la información de los testigos, mencionan que dos sujetos la habrían subido a un taxi contra su voluntad. Los ciudadanos que circulaban por el lugar escucharon los llamados de auxilio de la joven desde una zona de maleza y ubicaron a la adolescente tirada en el suelo, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Aún se desconoce el móvil del ataque y la identidad de los posibles agresores

Hasta el lugar de los hechos arribaron elementos de seguridad, así como paramédicos, quienes se encargaron de brindarle atención prehospitalaria a la joven y posteriormente, la trasladaron al hospital IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, donde se informó que su estado de salud actualmente es delicado, por lo que continúa bajo vigilancia médica.

La víctima fue identificada como originaria de Tulum y se dio a conocer que era empleada de limpieza en una obra de construcción. Hasta el momento no hay personas detenidas y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), informó que ya se inició una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos ocurridos en la zona Pino Suárez de Tulum.

