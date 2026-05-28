Autoridades Custodian Casa de Cubano en Cancún para Impedir Linchamiento

Agentes federales y municipales han tenido que custodiar la casa de un ciudadano cubano para evitar un linchamiento. El hombre es señalado por agredir a una persona que le reclamó que fue mordido por su perro.

El video viral del incidente provocó que más de cien personas se reunieran afuera de la casa del ciudadano cubano .

Reporteros locales señalaron que algunos presentes querían incendiar la casa del extranjero.

Intentan linchar a cubano en Cancún por video viral

Los hechos ocurrieron en la Supermanzana 23 de Cancún. Un centenar de personas acudieron a una casa después de que se difundiera el video de un hombre de nacionalidad cubana que agrede a un transeúnte. El hombre que grabó el video reclamaba que su perro le había mordido y quería comprobar que estuviera vacunado contra la rabia.

“¿Qué te pasa?”, grita el señalado en el video, a lo que el otro reclama que fue mordido en la vía pública por su perro y que desea ver la cartilla de vacunación del animal. El hombre de nacionalidad cubana agredió físicamente a quien grababa hacia el final del video.

Después de que la grabación se hiciera viral, un centenar de personas acudieron a la casa ubicada en la Supermanzana 23. Los manifestantes agredieron con piedras el inmueble y causaron daños materiales.

En un video compartido por el reportero Guillermo Rodríguez Sánchez se aprecia cómo elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional y policías locales custodiaban la casa ante los disturbios. Según señaló el reportero, algunas personas querían usar la gasolina de sus motocicletas para incendiar la casa del hombre cubano, lo que constituiría un intento de linchamiento.

Seguridad Pública de Quintana Roo se pronuncia sobre intento de linchamiento

La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó en una ficha informativa que “desplegó un operativo interinstitucional para preservar el orden público”. Coordinados por la SSC Quintana Roo, participaron también la Policía Municipal de Benito Juárez, la Secretaría de Marina, Protección Civil, Bomberos y cuerpos de emergencia. En conjunto implementaron un dispositivo de contención y vigilancia preventiva.

Las autoridades estatales reiteraron que “ninguna persona puede hacer justicia por propia mano” e hicieron un llamado a la ciudadanía a conducirse por las vías legales e institucionales ante cualquier hecho delictivo.

Ademá, la institución señaló que mantiene contacto con las autoridades del Instituto Nacional de Migración para dar seguimiento a los hechos, “siempre bajo un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos”. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo no indicó si hubo detenidos por el intento de linchamiento.

A la alza los linchamientos en México

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que un linchamiento es un “acto de agresión física que lleva a cabo un grupo de personas, incitados por la propia multitud, en contra de una o más personas”. Comúnmente, la agresión se escuda en la “presunta comisión de una conducta delictiva o en agravio de la comunidad”, por lo que la multitud opta por ejercer la justicia en propia mano.

Ante la falta de un seguimiento puntual sobre los linchamientos, la organizaciones de derechos humanos e iniciativas ciudadanas han tenido que vigilar por cuenta propia estos crímenes. En 2019, por ejemplo, la CNDH señaló que hubo al menos 336 linchamientos en México entre 2015 y 2018, aunque el informe admitía que gran parte de la información provenía de registros hemerográficos, por lo que los datos podían estar incompletos.

Por su parte, la académica del Tec de Monterrey Sandra Ley creó una base de datos de Linchamientos en México, en colaboración con colegas de las universidades de Tulane University y la UC Davis. Esta base de datos afirma que hubo 2 mil 32 intentos de linchamientos entre 2009 y 2022. Los estados con más incidentes de este tipo son Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo y Morelos.