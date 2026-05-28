Autoridades Custodian Casa de Cubano en Cancún para Impedir Linchamiento

En Cancún, agentes de la Marina, Ejército y policía municipal custodian la casa de un ciudadano cubano para prevenir un linchamiento

Elementos de Marina, Ejército y policías municipales afuera de casa de cubanoCustodian casa de cubano para impedir linchamiento en Cancún. Foto: Facebook | Guillermo Rodríguez Sánchez

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Más de 100 personas intentan linchar a cubano en Cancún tras video viral. Autoridades intervienen para evitar tragedia. ¿Qué sucedió realmente?

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