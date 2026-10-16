Detienen a Gilberto 'N', Alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, por Presunta Extorsión

La Fiscalía de Quintana Roo dio a conocer que fueron detenidos Gilberto "N", alcalde de Puerto Aventuras, y Karla Paola "N" y Jorge "N". A través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de los dos funcionarios y un hombre más por su probable relación en hechos de presunta extorsión agravada, en perjuicio de una víctima.

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En un comunicado, la Fiscalía indicó que de acuerdo con las investigaciones, los hechos de extorsión ocurrieron a principios de este año, cuando personal de la alcaldía de Puerto Aventuras, donde Gilberto “N” se desempeña como alcalde, se habría presentado en un negocio ubicado en la colonia Puerto Maya, para exigirle a la víctima que se regularizara y que acudiera con Karla Paola “N”, quien es funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico.

Luego el 19 de enero, la víctima acudió con Karla Paola “N”, quien le solicitó llenar documentación y realizar un pago, advirtiéndole que, de no pagar, le retirarían su mercancía y no le permitirían vender. Pero las autoridades aclaran que este formato es gratuito.

Al no regresar a pagar, el 6 de febrero habrían llegado al establecimiento de la víctima, dos mototaxis con seis personas, entre ellas Jorge “N”, quien supuestamente le dijo que por órdenes de Gilberto “N” todos los vendedores debían reportarse, o de lo contrario “los iban a levantar”, amenazándola con que regresaría a “tablearlos” si no se reportaba con Karla Paola “N”.

El 11 de febrero de 2026, la víctima acudió nuevamente a las oficinas de Karla Paola “N”, quien le hizo llenar un documento, además de pagar, asegurándole que dicho documento le brindaría protección mientras permaneciera en el cargo Gilberto “N”.

Posteriormente, el 7 de mayo, Jorge “N” se habría presentado, con dos personas a bordo de un mototaxi al negocio de la víctima, para exigirle otro pago de manera semanal, bajo la amenaza de retirarlos del lugar y “tablearlos”, refiriendo que él y su tío imponían las reglas en la zona.

"Dicha cantidad comenzó a ser pagada por la víctima a partir de esa fecha", indica el comunicado de la Fiscalía de Quintana Roo. Hoy tras su detención, tanto el alcalde como la funcionaria y un hombre, fueron puestos a disposición de un Juez de Control.

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