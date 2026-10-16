Seguridad

Detienen a Gilberto 'N', Alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, por Presunta Extorsión

Junto con el alcalde fueron detenidos dos funcionarios más, entre ellos, la titular de Desarrollo Económico

Alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo.Alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo.
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