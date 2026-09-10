Localizan Viva a Una de las Dos Personas Desaparecidas en Isla Contoy, Quintana Roo

La Secretaría de Marina informó que se logró encontrar a José Eduardo, de 28 años, una de las personas no localizadas en aguas nacionales al norte de Isla Contoy, Quintana Roo. Tras un fuerte operativo de búsqueda por parte de diversas instituciones de seguridad y la comunidad marítima.

Personal a bordo de una embarcación menor logró encontrar a uno de los hombres en mar abierto. La persona rescatada fue trasladada de manera inmediata hacia el muelle de la Capitanía de Puerto Regional de Puerto Juárez, donde fue valorado por personal de Sanidad Naval donde se percataron que estaba en estado de deshidratación severa.

Tras recibir el diagnóstico el hombre fue llevado a una ambulancia de la Cruz Roja para ser trasladado hacia un hospital de Cancún con la finalidad de que recibiera atención especializada.

Hasta el momento continúan los esfuerzos interinstitucionales para encontrar a la segunda persona no localizada, tanto por mar como por aire.