Seguridad

Localizan Viva a Una de las Dos Personas Desaparecidas en Isla Contoy, Quintana Roo

Siguen los operativos por mar y aire para encontrar a la segunda persona no localizada.

Localizan Viva a Una de las Dos Personas Desaparecidas en Isla Contoy, Quintana RooEncuentran a Uno de los Desaparecidos en Isla Contoy, Quintana Roo. Foto: Mara Lezama
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