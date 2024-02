10 alimentos que crees que son saludables pero que en realidad no lo son

Foto: iStock

Barritas

Jugos

Ensaladas comerciales

Foto. iStock

Snacks de arroz inflado

Yogurt griego

Foto: iStock

Chips de verduras

Refrescos light

Pan integral

Foto: iStock

Vinagre balsámico

Frutos secos fritos

Muchos alimentos que se dicen seren realidad no los son, ya que contiene altos niveles deque podrían incluso ser peores para tu.Existe una gran variedad de productos que dicen ser light, bajo en grasa o que se anuncian como "saludables". Sin embargo, esto no siempre es cierto, e incluso, muchas veces terminan teniendo más azúcares, calorías y añadidos que otros productos. Ojo, incluso por que al checar la información nutrimento te podrías dar cuenta que lejos de ayudarte, pueden perjudicar tu salud.Lo anterior también ha sido perceptible desde la aparición de los sellos nutrimentales . Muchos de los alimentos que se consideraban saludables, e incluso eran recomendados en dietas, aparecen con sellos que indican que son altos en azúcares o grasas saturadas. Esta medida ha llegado para desmentir los mitos existentes en estos productos. Por ello, en esta lista encontrarás los alimentos que pareciera que son saludables, pero que en realidad no lo son.Estas barritas siempre se anuncian como altas en fibra, con productos naturales e incluso con nombres y referencias a tener un cuerpo más sano y bajar de peso. No obstante, la mayoría de ellas tiene muchas azúcares y calorías, en comparación con lo que realmente pueden nutrir. Si bien son buenas para después de una agotadora rutina de ejercicio, su consumo regular no es lo más recomendado.Los jugos , en especial aquellos que se venden en empaque tienen un gran número de azúcares, calorías, y colorantes que no son ideales para la salud. Incluso aquellos naturales no son tan buenos como parecen, ya que contienen más de una fruta y su aporte nutrimento disminuye notablemente. Es mejor consumir frutas directamente.Regularmente cuando se piensa en estar a dieta se hace alusión a comer ensaladas. Pero esto no siempre es real, ya que muchos ingredientes de los que contienen como alimentos fritos o el aderezo contienen un alto nivel de calorías que no benefician en nada a tu cuerpo. Por ejemplo, las ensaladas que venden en lugares de comida rápida luego pueden llegar a tener más calorías que una hamburguesa.Este tipo de productos se anuncian como naturales, sin azúcares añadidos y han tomado bastante popularidad. A pesar de ello, en su listado de contenido nutrimento es posible descubrir que tienen valores altos de sodio, grasas saturadas y calorías.Uno de los protagonistas de las dietas por aparentemente no tener azúcar y ser bajo en grasas. Pero cuidado, ya que algunas marcas contienen hasta más calorías que cualquier yogurt normal. Si bien tiene más proteínas, también otros añadidos, por lo que no es recomendable en exceso.Una opción para no consumir pepitas fritas o palomitas con extra mantequilla. Se han vuelto muy famosas y las hay de camote, zanahoria, plátano. No obstante, resultan casi igual que una bolsa de papas normales, ya que también están fritas y no son del todo naturales sino que es una comida procesada, con colorantes, grasas saturadas, conservadores y más. Debido a que pasan por un proceso de deshidratación, pierden los nutrientes de las verduras originales, por lo que te terminan engañando.Otro mito más a la lista. Estos productos aunque se dicen " light ", realmente no tienen nada de ello, ya que contiene muchas calorías y azúcares. El engaño es tal que incluso hay refrescos normales que tienen menos azúcar y endulcolarantes que estos productos. Se trata de una forma de engaño para que las personas sigan consumiendo a pesar de saber sus pñesimos efectos en el cuerpo.A pesar de que dice ser más natural, hecho a base de semillas y con alto contenido de fibra, no todo es cierto. La verdad es que incluso puede tener más aceites, aditivos y conservadores que el pan normal. También contienen mucho sodio, òr lo que debes regular su consumo.Este producto se dice vinagre, pero realmente no lo es. En realidad tienen un alto contenido de azúcar, así como comer caramelos. En comparación con otro tipo de vinagres es cremoso debido a todos los conservadores, azúcares y aditivos que tiene que lo hacen poco recomendado.Si los consumes solos, es decir sin freír son alimentos muy saludables que aportan mucho a tu cuerpo. pero al momento de estar fritos aumenta notablemente su contenido de carbohidratos y calorías que lo vuelven cero nutritivo. Después de ser procesados se convierten en algo así como una bomba de sodio y calorías para tu cuerpo.