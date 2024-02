7 beneficios que la fresa le aporta a tu cuerpo

Beneficios de la fresa

Fruta apta para personas con diabetes

Foto: Unsplash

Fortalece el sistema inmune

Previene el estreñimiento

Reduce el riesgo de enfermedades cardiacas

Reduce los niveles de colesterol malo

Controla la presión arterial

Previene algunos tipos de cáncer

Laes una fruta tropical que a chicos y grandes les encanta, ya sea por su rico y refrescante sabor o por la diversidad de platillos, postres y bebidas en las que se puede disfrutar.Sin embargo, además de su exquisito sabor esta fruta también le aporta a nuestro cuerpo una serie de beneficios increíbles gracias a alto contenido dey nutrientes.Por ese motivo te enlistamos a continuación susmás importantes que harán que si no has incluido laen tu dieta lo hagas de inmediato.La fresa es un superalimento que no solo le aporta vitaminas a nuestro cuerpo, sino que inclusive se convierte en un excelente aliado si lo que buscas es bajar de peso o tener una dieta balanceada.La fresa es una exquisita fruta que todas las personas pueden disfrutar, inclusive las personas con diabetes.De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), este alimento entra en la lista de frutas con bajo índice glucémico, lo que ayuda a regular el azúcar en la sangre y mantenerla estable.Esta fruta es una excelente opción si lo que quieres es fortalecer tu sistema inmune pues gracias a su sabor ácido es rica en nutrientes como vitamina C, vitamina K y.Estos nutrientes ayudan a nuestro cuerpo a fortalecerse y mantenerse saludable en épocas de frío o lluvia.MedlinePlus, un portal médico especializado, indicó que la manera más efectiva de reducir el estreñimiento es consumir alimentos ricos en fibra.La fresa es una excelente opción en estos casos por sus elevados niveles de fibra y agua que además de prevenir el estreñimiento ayudan a reducir sus molestos síntomas.Por su alto contenido de antioxidantes la fresa ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiacas y también de tener trastornos relacionados con la obesidad.Otra ventaja del elevado nivel de antioxidantes que tiene esta fruta es que se ha demostrado que estos ayudan a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.https://www.youtube.com/watch?v=ozLzOGWLzm8Esta fruta también contiene potasio por lo que se vuelve un alimento recomendado para controlar la presión arterial, ya que ayuda a bajar los efectos del sodio en el cuerpo.La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, explicó que el consumo de la fresa ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer y previenen el estrés oxidativo.