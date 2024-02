Asexual: Te explicamos qué es

¿Las personas asexuales pueden tener relaciones sexuales?

Existen muchos términos en cuanto a temas de sexualidad que generan dudas en todos y eso es algo normal. Tan normal que, la sexología y otros especialistas se dedican a investigar cada uno de ellos para esclarecer este tipo de información y brindar los datos oportunos a quienes tienen dudas al respecto. Uno de los términos más cuestionados y pregunta muy frecuente es ¿qué significa ser asexual En palabras simples, laes la falta de atracción hacia otras personas y no tiene nada que ver con la abstinencia en el sexo. También puede ser considerada como la ausencia de orientación sexual. La abstinencia sexual y el celibato suelen ser comparados con la, sin embargo, estos son considerados como conductas que se generan a partir de las creencias personales o religiosas, mientras que la orientación sexual se considera como algo permanente.Sí. Hay algunas personas que llegan a involucrarse en situaciones íntimas (relaciones sexuales) por distintas razones como complacer a la pareja o el deseo de tener hijos. Si bien los asexuales carecen de una atracción sexual, esto no les impide tener sentimientos románticos hacia alguien más, razón por la que pueden mantener relaciones sentimentales estables con quien se sientan atraídos. La asexualidad es una orientación relativamente nueva , por ello se encuentra como uno de los temas centrales en cuanto a investigación científica. Cabe mencionar que, mientras algunos especialistas aseguran que es una orientación sexual, otros aseguran que no lo es. Sin duda, el ser asexual es un tema muy persona y que, sigue siendo investigado por especialistas con el único fin de c conocer más con respecto a este tipo de términos que radican dentro de la sexualidad.