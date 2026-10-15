Así Evitas Contagio de VPH: Mapa con la Ubicación Más Cerca para que te Vacunes

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) es una medida preventiva para reducir el riesgo de cáncer cervicouterino. Para facilitar el acceso a esta protección, la Secretaría de Salud cuenta con un mapa que permite localizar los puntos donde se aplica de manera gratuita.

La campaña de vacunación se llevará a cabo de octubre de 2026 a julio de 2027. De acuerdo con la información difundida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la vacuna nonavalente protege contra nueve tipos del VPH.

¿Cómo saber dónde vacunarte contra el VPH?

Para consultar los centros de vacunación disponibles, ingresa al sitio oficial de la Secretaría de Salud, donde encuentras el mapa con la ubicación más cercana para que te vacunes: https://dondemevacuno.salud.gob.mx/

Una vez dentro de la plataforma, sigue estos pasos:

En el apartado Tipo de vacuna, selecciona VPH (Virus del papiloma humano).

Elige la entidad federativa en la que vives.

Selecciona el municipio o la alcaldía correspondiente, según tu ubicación.

Consulta los resultados que aparecen en el mapa y revisa las opciones disponibles.

La plataforma muestra información de las sedes, como el nombre del centro de vacunación, la dirección y el horario de atención. Con estos datos puedes identificar el punto que sea más cercano para ti.

Antes de acudir, revisa los detalles de la sede y confirma que la vacuna esté disponible, así como los requisitos de aplicación para tu grupo de edad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el Virus del Papiloma Humano es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo. Existen más de 200 tipos identificados de este virus, algunos de los cuales pueden infectar la piel y las mucosas.

En la mayoría de los casos, la infección no provoca síntomas y el organismo puede eliminarla de manera natural. Sin embargo, ciertos tipos de alto riesgo pueden causar alteraciones celulares que, si persisten y no se detectan oportunamente, pueden evolucionar a cáncer.

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