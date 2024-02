Foto: Lavidalucida.com

¿Cómo tratar la piel de gallina?

Toma duchas con agua tibia : Limita el tiempo que pasas bajo el chorro de agua caliente ya que ésta elimina los aceites que se encuentran en la piel

: Limita el tiempo que pasas bajo el chorro de agua caliente ya que ésta elimina los aceites que se encuentran en la piel Evita jabones ásperos : Puedes eliminar la piel muerta mediante un trapo húmedo; exfoliarla con fuerza simplemente agravará el problema

: Puedes eliminar la piel muerta mediante un trapo húmedo; exfoliarla con fuerza simplemente agravará el problema Usa cremas medicinales: Aplica un producto de venta libre que contenga ácido láctico, alfahidroxiácidos o ácido salicílico

La, mejor conocida como queratosis pilaris, es una afección que aparece en la piel: principalmente en los brazos, piernas, pecho y glúteos. Este padecimiento es común e inofensivo, por lo que su tratamiento no suele ser complicado.Normalmente, esta enfermedad suele aparecer por la producción excesiva de queratina: en otras palabras, aparece por la acumulación de células muertas sobre los folículos pilosos.Aunque el diagnóstico oficial debe dártelo un médico especialista, es fácil identificar este problema en la piel. Asimismo, el tratamiento debe ser indicado por éste; sin embargo, aquí te decimos cómo puedes eliminar la piel de gallina mediante remedios caseros , de acuerdo con MayoClinic.Como ya indicamos anteriormente, un médico deberá brindarte un tratamiento especializado para esta enfermedad: normalmente, se puede eliminar con cremas para eliminar las células muertas y que también ayudan a prevenir los folículos obstruidos.A pesar de esto, existen algunos remedios caseros recomendados por Mayo Clinic que puedes aplicar:https://youtu.be/6ulWgojlmRYRecuerda que la piel de gallina no causa ningún malestar es más común de lo que parece. No olvides acudir con un especialista para iniciar un tratamiento personalizado.