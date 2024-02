Beneficios de incluir cebolla cruda en tu alimentación

Foto: Getty Images

Beneficios de comer cebolla cruda

Ayuda a reducir niveles de glucosa en la sangre

Cuida tu salud cardiovascular

Foto: Getty Images

Es buena para fortalece tu sistema inmunológico

Foto: Getty Images

Buena para los huesos

Foto: Getty Images

Podría ayudarte a quitar la caspa

Laes uno de los vegetales más usados en la comida mexicana y en el mundo ya que es un gran sazonador de platillos. Y puede que algunas personas no les guste su fuerte sabor y olor pero, debemos de incluirla en la preparación de alimentos, si no todo nos quedaría muy desabrido. Seguro cuando éramos pequeños nos costó trabajo aceptarla dentro de nuestros alimentos, pero una vez cocida o frita cambia totalmente el sabor.Pero al comer cebolla cruda, sofrita o cocida, ¿Sigue siendo igual de nutritiva? Desafortunadamente, la cebolla es una verdura que pierde algunas de sus propiedades al ser sometidas al calor de la cocina, por lo que de acuerdo con los expertos, si la vas a comer, lo mejor será que lo hagas cruda. A continuación te decimos cuáles son los beneficios de incluircruda en tu alimentación.La cebolla tiene un compuesto que puede acelerar la producción de insulina y de esta forma baja los niveles de azúcar en la sangre, esta verdura es súper recomendada para aquellos que tienen diabetes tipo 1 y 2.Este vegetal tiene propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes, lapuede ayudar a disminuir el riesgo de sufrir problemas cardíacos, ya que promueve la circulación sanguínea evitando que se formen coágulos en la sangre. Gracias a esto ayuda a prevenir cualquier tipo de ataque al corazón. Así mismo, de acuerdo con un estudio del Departamento de Nutrición de la Universidad Complutense de Madrid, la cebolla no contiene ni grasa, ni colesterol.Gracias a las vitaminas y minerales de la, si la consumes hace que tu sistema inmune esté mucho más fuerte y listo para combatir cualquier infecciones o enfermedades del tipo respiratorio. También, el consumo regular de este vegetal crudo ayuda a reducir las reacciones alérgicas, ya que frena la producción de histamina, una sustancia presente en algunas células del organismo que provoca secreciones en la nariz o estornudos.Lacuenta con un péptido llamado GPCS, el cual favorece al desarrollo del tejido óseo y reduce hasta un 20% cualquier posibilidad de sufrir osteoporosis, una enfermedad de los huesos donde se debilitan y vuelven quebradizos, de tal suerte que cualquier caída o leve tensión podría provocar una fractura en la cadera o columna vertebral.Puede que el olor de lasea muy poco agradable, pero el jugo de la cebolla es uno de los mejores remedios para eliminar la caspa y además de ayudar a combatir este problema capilar, también ayuda a disminuir la pérdida del cabello. Para esto lo único que tienes que hacer es frotar un pedacito de la cebolla contra tu cuero cabelludo frecuentemente hasta que veas resultados.