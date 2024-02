Beneficios y propiedades curativas de la Hierbabuena

Foto: Getty Images

El nombre científico de la hierbabuena es ‘Mentha Spicata’, la mayoría de las veces es utilizada con fines medicinales, ya que esta planta tiene varios beneficios para la salud. También es utilizada en la cocina, pues es una planta aromática y brinda diferentes sabores a los platos.No obstante, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la dosis apropiada de hierbabuena va a depender de varios factores como la edad de la persona, el estado de salud y otras condiciones.“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la menta verde. Recuerde que los productos naturales no siempre son necesariamente naturales, y las dosificaciones pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes en los rótulos de los productos, y consulte con su farmacéutico, médico o proveedor de salud antes de usarla”, explica Medline Plus en su sitio web.Laes rica en vitamina A, vitamina C, calcio, hierro, fósforo o potasio. Es por esto que tiene beneficios los cuales ayudan a reducir la fiebre, mejora la digestión, disminuye la acidez estomacal, reduce náuseas y vómitos después de una cirugía si se usa como aromaterapia, ayuda a quitar el dolor de cabeza, es buena para combatir el estrés, alivia los gases intestinales, entre otros.De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés), laes utilizada para aliviar los resfriados, ya que tiene un alto contenido de vitamina C y esta mejora la absorción del hierro presente en los alimentos de origen vegetal y contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico para proteger al cuerpo contra las enfermedades.Por su parte, Medline Plus señaló que la menta verde y el aceite deson son seguros de ingerir en las cantidades comúnmente presentes en los alimentos. Así mismo, explicó que los efectos secundarios no son comunes y que ciertas personas podrían tener reacciones alérgicas a la menta verde. La hierbabuena se puede aplicar en la piel, aunque podría causar reacciones alérgicas en algunas personas. Sin embargo, son raros estos casos.La biblioteca de medicina explicó que el té depodría causar daño renal y hepático, pues las grandes cantidades de menta verde parecen tener mayores efectos. Igualmente, de acuerdo con el Department of Physiology de Seoul National University College of Medicine en Seúl, dice que planta inhibe el desarrollo de cáncer de próstata.