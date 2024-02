Bicarbonato de sodio: ¿Qué es y cuáles son algunos de sus beneficios?

Foto: Getty Images

¿Qué es el bicarbonato de sodio?

Algunos beneficios de tomar agua con bicarbonato

Recomendaciones al tomar agua con bicarbonato

El bicarbonato de sodio es utilizado para muchísimas cosas como cocinar, limpiar, exfoliarse el cuerpo, en fin, cada mexicano lo usa para diferentes cosas. Algunos toman agua conpara aliviar el hipo y otros como parte de un tratamiento médico, pero, ¿Sabías que tomar agua con bicarbonato tiene beneficios?Elde sodio se trata de un compuesto blanco sólido y cristalino que se obtiene de un mineral natural denominado natrón; el cual alberga importantes dosis de bicarbonato sódico. Al ser un compuesto soluble en agua y que se descompone en presencia de ácidos formando dióxido de carbono y agua, se vuelve en un elemento capaz de neutralizar los ácidos.Uno de los principales beneficios de tomar agua yes reducir la acidez estomacal. Sin embargo, esta mezcla también puede genera otros efectos igual positivos en la salud.Otro de los beneficios destaca el de mantener la boca saludable y fresca, motivo por el que casi todas las pastas dentales incorporan elen su fórmula de composición.Puedes realizar un enjuague bucal casero con un poco de agua yde sodio, esta mezcla podría ayudarte a mantener el aliento fresco y a propiciar una buena salud bucal.Este uso deles muy poco conocido, pero es un suplemento utilizado de forma habitual por muchos deportistas y atletas. Las propiedades de este elemento para mejorar el rendimiento físico están avaladas por diferentes estudios científicos.Uno de estos estudios determinó que utilizar 300 mg deen un litro de agua una hora antes de realizar ejercicio físico ayuda aumentando el rendimiento. Sin embargo, no existen evidencias claras sobre este hecho, ya que otros trabajos de investigación lo niegan.No todo son beneficios al tomar agua con, es por esto que es importante mencionar una serie de consideraciones antes de proceder a su ingesta. No se recomienda tomar más de dos semanas seguidas o que lo consuman menores de 12 años. Tampoco es bueno tomar esta mezcla antes de otros medicamentos, pues podría reducir la velocidad de absorción de los fármacos por parte del organismo.Además, tomar agua cona diario podría producir alcalosis metabólica. Esto es que la sangre se vuelve alcalina y genera que los pulmones y riñones hagan un sobreesfuerzo para limpiar la sangre.