Sheinbaum Habla sobre Brote de Ébola ante Visita de Selección de RD Congo a México

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que se deben tomar las medidas sanitaras correspondientes en México

Jugadores del Congo posan antes del encuentro de la eliminatoria a la Copa Mundial en noviembre 2025.Foto: AP | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Ébola en RD Congo: Sheinbaum asegura que México implementará filtros sanitarios para prevenir contagios. Conoce más sobre las medidas anunciadas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Sheinbaum Habla sobre Brote de Ébola ante Visita de Selección de RD Congo a México