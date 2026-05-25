Sheinbaum Habla sobre Brote de Ébola ante Visita de Selección de RD Congo a México

Ante la visita de la Selección de República Democrática de El Congo, país donde existe un brote de ébola, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se tienen que tomar las medidas epidemiológicas, de filtros sanitarios, para evitar contagios en México.

“Son medidas sanitarias que tienen que tomarse por razón de que hay una enfermedad muy contagiosa en estos países. No quiere decir que no puedan viajar, sino con todas las medidas necesarias que tienen que hacerse”.

Así lo dijo la mandataria nacional hoy, 25 de mayo de 2026, durante su conferencia de prensa mañanera.

Sheinbaum añadió que mañana, el secretario de Salud, David Kershenobich, brindará detalles de las medidas sanitarias.

Evitar contagios en México

La presidenta especificó que se deben tomar medidas sanitarias en particular, que se trabajen junto con el país de origen, con la finalidad de evitar contagios.

“Porque, evidentemente, si hay un problema de una enfermedad contagiosa hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen que no van a contagiar en México”, señaló.

“En el caso de ébola sí hay que tomar medidas sanitarias”, enfatizó.

Sobre el ébola

El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda es ocasionado por el poco frecuente virus Bundibugyo.

El virus del Ébola se localiza en África y se relaciona con la población de murciélagos.

Genera cuadros de fiebre hemorrágica asociados con altas tasas de letalidad.

Se transmite por contacto directo con fluidos (saliva, sangre, vómito, heces) en individuos infectados con síntomas. No se transmite a través del aire.

No hay ningún tratamiento aprobado que neutralice la cepa actual del virus (Bundibugyo).

Con información de N+.

spb