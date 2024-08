Casos de Nuevo Mpox Llegan a Más Países y las Alertas Suben, ¿Qué tan Grave es el Brote Actual?

La emergencia parecía haber pasado, los casos de mpox, antes conocida como viruela símica, habían bajado en el mundo y no daban mayor problema al sector sanitario global. Pero el virus solo estaba preparándose para la siguiente batalla, una que ha empezado a librar con una rama o clado al parecer más contagiosa y mortal, que tiene un nuevo grupo víctima: los niños.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tenido que salir a dar la voz de alarma y el pasado 14 de agosto declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por el nuevo brote de mpox, que empezó focalizado en la República Democrática del Congo y se ha extendido a más países de la región, y ahora ya está en otros continentes.

Secretaría de Salud Emite Aviso Preventivo de Viaje por Brote de Mpox

Tailandia anunció este jueves un primer caso causado por la nueva rama del virus, llamada clado 1b. Lo detectó en un paciente europeo que viajó al país asiático desde África. El 15 de agosto, Suecia había ya reportado otro caso fuera de ese continente, la persona se contagió después de una estancia en una zona africana.

En julio de 2022, la OMS declaró la primera alerta por mpox, entonces hubo un brote en múltiples países, causado por la rama o clado tipo 2. La Organización emitió el fin de la emergencia en mayo de 2023, después de un descenso sostenido de los casos en el mundo.

Noticia relacionada: Mpox: ¿Qué se Sabe de la Nueva Variante de Viruela Símica que es Más Contagiosa?

Pero el año pasado estos aumentaron significativamente y ya el número, en lo que va de 2024, ha superado al de todo 2023, con más de 15 mil 600 casos y 537 muertes. Además, hay un punto de preocupación mundial: en el brote pasado la principal vía de contagio fueron las relaciones sexuales y la mayoría de los afectados fueron hombres que tienen sexo con hombres, ahora eso parece haber mutado, porque buena parte de los contagiados son menores de edad, grupo en el que se ha registrado el 70% de los casos, de acuerdo con la OMS.

¿Qué es mpox?

Es una infección transmitida desde animales al ser humano y ahora se está contagiando de persona a persona. Está causada por el virus de la viruela símica, que pertenece al mismo género causante de la viruela, de acuerdo con información de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los síntomas de esta infección son erupciones o lesiones cutáneas, que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies, pero también se producen en boca, genitales y ojos. Las manifestaciones clínicas incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y ganglios inflamados.

¿Cómo se propaga?

Se transmite a través de contacto cercano con alguien que tiene mpox, eso incluye el contacto piel con piel (como el tacto o el sexo), boca a boca o boca con piel y también puede incluir estar cara a cara con alguien contagiado (como hablar o respirar cerca el uno del otro, lo que puede generar partículas respiratorias infecciosas).

Durante el brote de 2022, el virus se propagó principalmente a través de contacto sexual. Ahora se necesita más investigación para determinar cómo se propaga en diferentes entornos y diferentes condiciones, advierte la OMS, pero subraya que es probable que el nuevo clado vaya de persona a persona con mayor facilidad y provoque una enfermedad más grave.

Conoce Algunas Recomendaciones para Evitar Contagio del Mpox o Viruela Símica

Las personas con viruela símica se consideran infecciosas hasta que todas sus lesiones se han cubierto de costras, las costras se han caído y se ha formado una nueva capa de piel debajo, lo que generalmente tarda de 2 a 4 semanas.

También es posible que el virus persista durante algún tiempo en la ropa, la ropa de cama, las toallas, los objetos, los aparatos electrónicos y las superficies que hayan sido tocadas por una persona con mpox. Hasta ahora la explicación más confiable sobre su propagación entre los niños es que entre ellos el contacto cercano es más común, lo mismo que compartir cosas, como los juguetes.

¿Puede generar una pandemia como la de covid-19?

Mauricio Rodríguez profesor de la Facultad de Medicina y vocero del Programa Universitario de Riesgos Epidemiológicos (PUIREE) de la UNAM, señala que con la nueva variante, el clado 1b, la vía de transmisión en principio sigue siendo la misma: el contacto cercano con alguien que tiene mpox, es decir, no se ha demostrado que se transmita por el aire a través de gotículas, por lo tanto está muy lejos de tener el riesgo de covid-19.

Alejandro Macías, infectólogo y ex comisionado para el control de la influenza en 2009, coincide en que mpox no tendrá los alcances de covid, no sin antes advertir que sí se puede generar una nueva pandemia.

La capacidad de los virus de viruela de dar una pandemia está demostrada ancestralmente, el virus que tenemos actualmente en México que es el tipo 2 tiene una relativa pobre capacidad de transmisión, pero este nuevo virus tipo 1 que está surgiendo parece tener una capacidad mucho mayor de transmitirse.

Sin embargo, acota: “esa pandemia poco probablemente tendría el calado de la de covid 19 porque entraría de manera más pausada, porque se podría empezar a vacunar y porque las campañas de información de la manera en la que se transmite podrían ser más eficaces puesto que no exclusivamente se transmite por el aire”.

¿En qué casos puede ser más grave?

El riesgo de mpox, explica la OMS en su sitio web, no se limita a las personas sexualmente activas o a las personas homosexuales, bisexuales o a hombres que tienen sexo con otros hombres. Cualquier persona que tenga contacto cercano con alguien que tenga síntomas está en riesgo, lo mismo que cualquier persona que tenga múltiples parejas sexuales.

No hay tratamientos específicos contra esta infección. Los síntomas, dice la OMS, suelen resolverse espontáneamente. Aunque un antiviral que se desarrolló para tratar la viruela (tecovirimat, comercializada como TPOXX) fue aprobado para el tratamiento de mpox en enero de 2022.

Noticia relacionada: ¿Cómo se Contagia el Virus Mpox en México y Qué Tan Mortal es la Enfermedad en 2024?

Pero, la OMS advierte que aunque la experiencia con estos tratamientos en el contexto de un brote es cada vez mayor, todavía es limitada, y subraya que “su uso suele ir acompañado de la inscripción en un ensayo clínico o de un protocolo de acceso ampliado”.

Los casos en los que se puede complicar y llegar a la muerte es en personas con deficiencias inmunitarias, como en los casos de personas que tienen VIH y no están en tratamiento. La mpox grave puede incluir lesiones más grandes y generalizadas, afecciones como inflamación del corazón, el cerebro y otros órganos o infecciones bacterianas secundarias de la piel, la sangre y los pulmones. En los últimos tiempos, alrededor del 3% de los casos notificados han muerto, en los países donde la infección es más común o endémica.

¿Quién debe vacunarse?

Sí hay una vacuna para mpox, es un biológico para la viruela, pero de tercera generación, solo que muchos países, como México, no disponen de dosis. “Aquí no hay, y como eventualmente se puede necesitar, y puesto que es escasa y costosa, ya se tendría que estar haciendo fila para comprar algo de esta vacuna”, subraya Alejandro Macías.

Aunque, Mauricio Rodríguez explica que el productor mundial no tiene la capacidad de fabricar grandes cantidades, como sí se pudo lograr en el caso de covid, y las vacunas que haya disponibles se van a priorizar para los grupos de mayor riesgo y en la región más afectada, que es África.

Ahorita hay una intención internacional de proveer de vacunas a la región que está siendo afectada, en específico, a la República Democrática del Congo y a sus países vecinos.

Sin embargo, y para que no haya mayor motivo de preocupación, ambos especialistas acotan que esta no es una vacuna que deba aplicarse de forma masiva; de hecho, la OMS no recomienda una vacunación de esa envergadura, sino focalizada.

“Solo las personas que están en riesgo (por ejemplo, alguien que ha sido un contacto cercano de alguien que tiene mpox, o alguien que pertenece a un grupo con alto riesgo de exposición) deben ser consideradas para la vacunación. Actualmente no se recomienda la inmunización masiva”, acota la OMS.

¿México está preparado para la posible emergencia?

En México no se han encontrado casos de la nueva rama del virus, el clado 1b. Hasta el momento solo hay casos registrados del tipo 2, que provocó la emergencia de 2022, de esos se han contabilizado en 2024, 49 casos confirmados, hasta el 14 de agosto pasado, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

Tanto Mauricio Rodríguez como Alejandro Macías señalan que en el país hay capacidad de diagnóstico oportuno para detectar la entrada de la nueva rama del virus.

¿Por Qué la OMS Declara Alerta Mundial por la Viruela Símica?

“Estamos bien preparados, México tiene un buen sistema central y algunos satélites para el diagnóstico de esto. Tiene al InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), tiene laboratorios estatales y centros de referencia, hay varios en el país, y creo que de entrada no se nos escaparía la llegada de la pandemia, lo que facilitaría su control”, dice Macías.

Eso sí, la recomendación es que ante signos de este tipo de infección se debe acudir a los servicios de salud. “hay que ir a buscar diagnóstico a los servicios médicos de preferencia institucionales, que son los que tienen más capacidad de atención y experiencia”, aconseja Rodríguez.

En caso de sospecha y necesidad de vinculación a unidades de atención médica, está disponible la línea telefónica 5519469772 en días hábiles de 9:00 a 18:00 h o el correo electrónico censida@salud.gob.mx



Historias recomendadas:

Alerta OMS sobre el Peligro de los Mosquitos por las Enfermedades que Transmiten

OMS Urge Aumentar la Producción de Vacunas Contra la Viruela Símica