Ciencia: Por qué quedarse dormido con el televisor prendido no es bueno para la salud

Por qué no debes dormir con el televisor prendido

El cerebro y el sueño

El estudio

Muchas personas suelen conciliar el sueño solo con el, pero esa no es la mejor forma si se quiere descansar adecuadamente.Así es, la ciencia ha analizado la actividad cerebral de las personas que duermen con la tele encendida.A continuación te explicamos por qué no es una buena idea dormir sin apagar el televisor.De acuerdo con un nuevo estudio realizado en la Universidad de Salzburgo (Austria), durante el sueño, el cerebro humano presta atención a las voces desconocidas.Aparentemente, se trata de un mecanismo de defensa inconsciente que nos ayuda a mantenernos alerta ante posibles amenazas externas.Así que, al mantener elal dormir hace que sea más difícil a nuestro cerebro descansar, con la consecuencia de que es mucho más difícil tener movimientos oculares rápidos (NREM, por sus siglas en inglés), en la primera etapa del sueño.Para llegar a estas conclusiones, los investigadores austriacos midieron la actividad cerebral de adultos dormidos en respuesta a voces familiares y desconocidas.Aunque, al dormir, nuestros ojos están cerrados, el cerebro continúa monitoreando lo que ocurre a nuestro alrededor mientras dormimos.Por eso, aun al dormir, nuestro cerebro puede distinguir selectivamente las voces desconocidas y las voces familiares.Según los expertos, esta cualidad puede remontarse al largo proceso de la evolución humana y la necesidad de despertar rápidamente ante un peligro potencial.El estudio sugiere que las voces desconocidas, como las que provienen de un, impiden una noche de sueño reparador porque el cerebro se mantiene en estado de alerta máxima.Para realizar el estudio, los investigadores reclutaron a 17 voluntarios (14 mujeres y 3 hombres) con una edad promedio de 22 años.El equipo de expertos se encargó de medir las ondas cerebrales, la respiración, la tensión muscular, los movimientos, la actividad cardíaca y algunas cosas más, a medida que los participantes avanzaban a través de las diferentes etapas del sueño.Mientras dormían, se les presentaron estímulos auditivos a través de altavoces. Eran palabras pronunciadas por una voz familiar (como uno de sus padres) y una voz desconocida (proporcionada por un extraño).Los investigadores descubrieron que las voces desconocidas provocan más complejos K, un tipo de onda cerebral vinculada a perturbaciones sensoriales durante el sueño.Curiosamente, las respuestas negativas del cerebro a la voz desconocida se minimizaron a medida que avanzaba la noche y la voz se volvió más familiar, lo que indica que el cerebro aún puede aprender durante el sueño.Así que, ya lo sabes, no dejes elen la noche, a menos que quieras tener un descanso deficiente al dormir.https://www.youtube.com/watch?v=qDPVfRAfd58