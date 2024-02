Cinco razones para agregar nopal a tu dieta diaria

Foto: Unsplash

Cinco razones para incluir en nopal en tu dieta diaria

Protege el tracto gastrointestinal

Ayuda a perder peso

Ayuda a eliminar toxinas

Foto: Pixabay

Bueno contra el colesterol

Ayuda a tratar la diabetes

Eles un alimento rico y saludable que tiene años de historia. Este vegetal, se caracteriza por su brillante color verde y sus afiladas espinas, se puede agregar a una gran variedad de platillos como ensaladas, sopas, caldos. guisados y hasta algunos postres. Elque viene de la familia de las cactáceas, y no sólo ofrece un extra de sabor a los platillos, sino que también es rico en nutrientes benéficos para el cuerpo.Si no te gusta mucho elo no eres de comer muchas verduras, tal vez ya es momento de que lo agregues a tu dieta diaria, pues este alimento es un gran aliado en la pérdida de peso y la aportación de nutrientes benéficos para el cuerpo.De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de las 200 especies de nopal, 101 viven en México. A continuación te compartimos cinco razones por las que debes agregar el nopal a tu dieta diaria.Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron que la baba de, conocida como mucílago, tiene la capacidad de proteger la mucosa del tracto gastrointestinal, ya que esta se comporta como un polímero hinchable el cual, mezclado con otras sustancias, funciona de una manera parecida a la ranitidina.Uno de los principales nutrientes que conforman ales la fibra, la cual es una gran aliada en la pérdida de peso, gracias a que crea un efecto de saciedad, lo que reduce el hambre entre comidas y mejora la digestión. También, las fibras vegetales de esta cactácea también ayudan a controlar el exceso de producción de ácido gástrico y protegen la mucosa del estómago.Eltambién es rico en vitaminas A, complejo B, C y minerales como calcio, magnesio, sodio, potasio y hierro. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, estos nutrientes en conjunto con los 17 aminoácidos ayudan a eliminar toxinas provocadas por el alcohol y el humo del cigarro.De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la ingesta de fibra dietética recomendada diariamente es de 25 gramos, por lo que la fibra soluble, que se puede encontrar en una gran cantidad de alimentos como el, este puede ayudar a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre así como la glucosa, lo cual es fundamental para evitar enfermedades crónicas.Eles una opción para ayudar a tratar la diabetes. En el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana se señala que, si se consume en infusiones, licuados o ensaladas, la penca del nopal puede ser un excelente aliado para tratar este padecimiento.