Salud

¿Cómo Elige el Cuerpo si Debe Pelear o Huir Ante el Miedo? Consejos para Mantener la Calma

Las historias de terror o situaciones inesperadas pueden activar respuestas físicas que dificultan pensar con claridad; una especialista explicó por qué hay una reacción antes de pensar

Mega Desfile de Día de MuertosMega Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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