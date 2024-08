¿Cómo Empieza la Viruela del Mono? Conoce los Síntomas del Virus 'Mpox' que Preocupa a la OMS

La viruela del mono empieza a preocupar en México y todo el mundo, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció una reunió para valuar una posible declaración de emergencia ante los altos números de contagios. Por tal motivo, acá te decimos cuáles son los síntomas del también conocido como virus 'mpox', en inglés.

Recientemente el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que muy pronto habrá una reunión del comité de emergencia de dicha organización para evaluar si es necesario declarar el nivel más alto de alerta por la epidemia de la también llamada fiebre del mono.

Por ahora no se registran casos de la viruela del mono en México durante el 2024. Los países más afectados hasta el momento son los que se encuentran en el continente africano. Uganda reportó sus primeros dos casos en el distrito de Kasese, en la frontera occidental, en las ciudades de Mpondwe y Bwera.

¿Cómo empieza la viruela del mono? Síntomas virus 'mpox'

La fiebre del mono o virus 'mpox' puede causar una gran variedad de signos y síntomas clínicos. Las enfermedades varían según la persona, pero las más comunes son las siguientes:

Erupciones cutáneas que pueden aparecer en los órganos genitales o en la boca, puede durar entre 2 y 4 semanas

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor en la garganta o a nivel de los ganglios linfáticos.

Dolor muscular

Falta de energía

La viruela del mono se transmite mediante el contacto estrecho con personas o animales que estén contagiados. También es posible atraer el virus por medio de objetos contaminados por el paciente, como prendas de vestir o ropa de cama.

¿Hay tratamiento contra la viruela del mono?

Hasta el momento no existe un tratamiento o vacuna que ayude a combatir de forma directa la fiebre del mono. La única recomendación que emite el Gobierno de México es no automedicarse y acudir a alguna unidad de salud. De igual forma se le pide a la gente no rascarse las lesiones, dejar que se sequen o cubrirlas con un apósito para proteger la zona. Usar siempre el cubrebocas y lavarse las manos constantemente.

