¿Cómo preparar jugo de limón, jengibre y perejil para bajar de peso?

Los beneficios del jugo de limón con jengibre y perejil

Foto: Pixabay

La receta

Para lograr bajar de peso es necesario tener una buena rutina de ejercicio y sobre todo seguir una dieta saludable, por ese motivo else podría convertir en tu mejor aliado para quemar grasa.Esta preparación además de ser deliciosa y ayudarte a quemar grasa le proporcionará a tu cuerpo un shot de nutrientes yque también fortalecerán tu salud.El jugo de limón con jengibre y perejil te ayudará a quemar grasa debido a que el limón es una fruta baja en calorías que además aporta antioxidantes conocidos como polifenoles que mantienen tu cuerpo hidratado.De acuerdo al Journal of the American Society of Nephrology, el limón también previene la retención de líquidos, impide la hinchazón del abdomen y el aumento de peso.Mientras que el jengibre estimula la pérdida de peso y mejora la proporción de la cadera con la cintura en personas obesas, debido a su capacidad para quemar calorías.Asimismo, el consumo de jengibre durante 12 semanas logra reducir el índice de masa corporal y desinflama el organismo, gracias a su alto nivel de gingerol.Por su parte, el perejil ha demostrado ser muy efectivo para evitar la retención de líquidos y aliviar la hinchazón abdominal, dándote una sensación de ligereza después de ingerirla.Para preparar esta super bebida necesitarás un litro de agua, una raíz pequeña de jengibre, cuatro limones y 10 ramitas de perejil.Lo primero que se tiene que hacer es pelar el jengibre fresco, lo que puedes hacer fácilmente con ayuda de una cuchara, y córtalo en rodajas.https://www.youtube.com/watch?v=vwQv2z5JeWYTodos estos pedazos debes ponerlos a hervir en una olla con medio litro de agua hasta que obtengas una infusión, la cual deberás dejar enfriar y después pasar a la licuadora.Luego debes lavar bien el perejil y colocarlo en la licuadora donde también tienes que exprimir el jugo de todos los limonesPor último debes agregar medio litro de agua y mezclar todos los ingredientes hasta que se incorporen por completo.