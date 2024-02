Conoce cómo puedes disminuir la presión arterial sin tomar medicamento

¿Cómo saber si tengo presión arterial alta?

¿Cómo disminuir la presión arterial sin medicamento?

Reducir el exceso de peso y cuidar la cintura

Hacer ejercicio

Limitar el consumo de alcohol y tabaco

Controlar y reducir el estrés

Visitar a un médico de forma regular

Lao bien, hipertensión es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos de forma continua. Esto quiere decir que el corazón ejerce presión sobre las arterias para bombear la sangre por el cuerpo. De acuerdo con expertos en salud, lano presenta, por lo que muchas personas pueden padecerla y no saberlo.Si has sido diagnosticado con este padecimiento, hay algunos cambios que puedes hacer durante tu rutina diaria que pueden ayudarte a disminuirlo. Es importante mencionar que estos no sustituyen unsin embargo, ayudan a mantener controlada la presión arterial. https://twitter.com/Tu_IMSS/status/804822535506423809?s=20&t=cGIe7q7prxrpoeOMcM_6IQPara realizar la medición de la presión, es necesario guardar reposo 5 minutos antes de realizar la prueba, la cual debe hacerse en un ambiente tranquilo, sin interrupciones y de ser posible a una temperatura de 20 a 25 grados.La prueba debe ser realizada por un médico con un tensiómetro al menos en tres ocasiones; se recomienda realizarla a la misma hora para así poder calibrar los resultados, ya que la tención puede variar de acuerdo a la hora.Se considera como presión alta si la presión sistólica se encuentra arriba de los 130 y la presión diastólica de 80 o superior (130/80 mm Hg).Los cambios que algunos médicos recomiendan hacer en la vida cotidiana de una persona con presión arterial alta son:El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de padecer hipertensión, es por eso que perder peso es uno de los cambios más efectivos para disminuirla y controlarla.Realizar al menos 30 minutos de ejercicio diario puede reducir la presión arterial. Una rutina de deporte regular, es importante para controlar la hipertensión, sin embargo, es importante ser constante al realizarla ya que de no serlo, la presión puede volver a aumentar.Lo recomendable seria no consumir ninguno de los dos, ya que ambos aumentan considerablemente la presión arterial e incluso reducir la eficacia de los medicamentos.El estrés crónico contribuye a una presión arterial alta, debido a que algunas personas cuando están estresadas optan por consumir alcohol, cigarrillos o comer alimentos procesados. Lo mejor es identificar los factores de estrés y controlarlos.Es importante mantenerse en constante comunicación con tu médico de cabecera, ya que él es quien determinará qué tipo de tratamiento deberá llevar la persona que padece la enfermedad.https://www.youtube.com/watch?v=IbeSOJX8jL4