Covid-19: Pasos para obtener tu certificado de vacunación

Enviando un mensaje a través de WhatsApp a la cuenta de la Secretaría de Salud

Desde el sitio web en la página oficial del certificado

Por qué debo tener mi certificado

AstraZeneca

Janssen

Moderna

Sinopharm

Pfizer

En julio se hizo oficial elcontra el Covid-19 en México como una manera de que los ciudadanos pudieran demostrar que ya han recibido su vacuna, es importante tenerlo ya que de no hacerlo no podrás viajar a ciertos países.Existen dos formas de obtener tu certificado de vacunación las cuales son las siguientes:Para hacerlo desde la web solo debes acceder a la página web la cual te enviara un mensaje donde te pedirá haberte registrado en la página de "Mi vacuna", te pedirá ingresar el CURP y después enviara un mensaje a la dirección de correo con la que se registro a la persona.En el correo encontrarás dos enlaces, en el primero podrás descargar tu certificado directamente, este enlace sólo será valido durante 90 minutos. El segundo enlace es para aclarar cualquier error que pueda aparecer en tu certificado.Si prefieres obtenerlo por medio de WhatsApp solo debes enviar un mensaje al 5617130557 el cual es el número oficial de la Secretaria de Salud. En el mensaje debes colocar un "Hola" y la conversación te ira dando las instrucciones correspondientes para poder obtenerlo.El bot solicitará de igual forma el CURP de la persona, una vez verificada la información se te dará un enlace donde podrás descargar tu certificado.La solicitud del certificado debe realizarse desde el número asociado con la CURP del usuario, sino no podrás obtenerlo ya que el bot lo marcara como un error.https://twitter.com/SSalud_mx/status/1467688279499812865?s=20El certificado de vacunación es importante ya que con el podrás viajar fuera del país, ojo no todos los países lo hacen valido ya que algunos tienen otras restricciones y requisitos para poder ingresar.Por ejemplo, en Estados Unidos solo se permite el ingreso a extranjeros que hayan recibido alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las cuales son:Lo recomendable es investigar cuáles son los requisitos para poder ingresar al país de destino antes de viajar.https://www.youtube.com/watch?v=lYvRydHzrik