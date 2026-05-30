Crean Prueba Que Evitaría la Quimioterapia para Millones de Pacientes con Cáncer de Mama

Una nueva prueba genómica detecta qué pacientes con cáncer pueden ser tratadas con terapia hormonal y no quimioterapia

Imágenes de una mastografíaCrean prueba que podría evitar la quimioterapia a millones de mujeres con cáncer de mama. Foto: AFP

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La prueba Prosigna podría cambiar el tratamiento del cáncer de mama. Conoce cómo esta innovación permite tratar con terapia hormonal en lugar de quimioterapia.

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