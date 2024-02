Propiedades de la avena

Beneficios de la avena

Desventajas de la avena

La, popularmente conocida como, es uno de los cereales más consumidos en todo el mundo y de los que más proteína aporta a nuestro organismo. ¿Qué propiedades, beneficios y desventajas tiene su consumo?La avena contiene todos los aminoácidos esenciales para el cuerpo humano con excepción de la lisina, la cual se incluye en una cantidad baja que no podría considerarse un aporte real para el organismo.Contiene gran cantidad de fibra soluble e insoluble y pese a ser baja en grasas aporta omega-6 y omega-3. También posee vitaminas del grupo B, ácido fólico y vitamina E.Aporta hierro, zinc, potasio y calcio, pero es importante señalar que debe consumirse siempre que proceda de cultivos ecológicos u orgánicos parar evitar el consumo de contaminantes o químicos innecesarios.Laes empleada para diferentes funciones dentro de una dieta. Ingerida de forma correcta te ayudará a perder peso y controlar los niveles de azúcar en la sangre, por lo que es importante comerla junto a fruta u otros cereales como el amaranto y evitar añadir sal, azúcar o leche a su preparación.También es efectiva para reducir el colesterol y es una excelente fuente de energía y protección que previene enfermedades cardíacas. Regenera los tejidos y ayuda al sistema nervioso además de aportar calcio a nuestro cuerpo, cuidando así el sistema oseo.También contiene gluten en una menor cantidad que el trigo, lo que si bien la vuelve una alternativa alimenticia, podría hacerla no muy apropiada para celíacos o intolerantes a esta proteína.Su contenido en hidratos de carbono es alto y estos son de lenta absorción, por lo que debe evitarse mezclarse con leche o ingerir en grandes cantidades si es que no se realizará un plan de ejercicio posterior. https://noticieros.nmas.com.mx/historia/que-pasa-si-diario-comes-avena/