¿Cuáles son los beneficios del agua de limón con chía?

Beneficios del agua de limón con chía

Eles una de las mezclas más refrescantes que podemos llegar a encontrar y al mismo tiempo una preparación que le puede aportar a lade nuestro cuerpo muchos beneficios.Esta bebida no solo es una excelente aliada cuando se trata de, debido a su gran contenido de, sino también posee otras propiedades que te pueden sorprender.El agua de limón con, aunque no lo parezca a simple vista, es considerada una super bebida, pues gracias a su elevado nivel de antioxidantes resulta ser de gran ayuda cuando se trata de combatir los radicales libres, que son las moléculas responsables del envejecimiento prematuro.Además, aunque es muy poco conocido, esta bebida también favorece la protección de nuestro organismo contra la contaminación y hasta el humo de tabaco.Por otra parte, esta agua decon chía resulta ser un increíble desintoxicante, pues ambos ingredientes poseen propiedades depurativas que ayudan a la sangre de nuestro cuerpo a eliminar toxinas.El reforzamiento del sistema inmunológico, es uno de sus beneficios más conocidos y esto se debe a que tanto la chía como el limón contienen vitamina C, ayudando a nuestro cuerpo a evitar enfermedades y prevenir la arteriosclerosis.https://www.youtube.com/watch?v=vwQv2z5JeWYFinalmente, esta agua es una maravillosa fuente de minerales esenciales, al aportarnos potasio, calcio y hierro, los cuáles ayudan a mantener el buen funcionamiento del sistema óseo y a estimular la secreción hormonal.Ahora que conoces todos estos beneficios, seguramente no tardarás en incorporar esta refrescante y saludable bebida a tu dieta diaria.