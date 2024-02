¿Cuáles son los mejores alimentos para antes de hacer ejercicio?

Foto: Unsplash.

Prepararte mentalmente paraes apenas el primer paso pues laes igualmente importante en el proceso y con eso en mente te presentamos algunosque podrían serteantes de comenzar tu rutina .Sin embargo, bien vale decir desde el principio que se debe de acudir a un profesional, ya sea nutricionista o entrenador, que te dirija en el proceso más adecuado. Ya sea que quieras aumentar tu masa muscular o bajar de peso.Primero están las frutas deshidratadas, ya sea piña, higos, moras o dátiles, pues estos te aportarán una buena cantidad de carbohidratos que son sencillos de digerir además de una cantidad moderada de azúcares que te brindarán energía.Aunque lo primero que se suele retirar de la dieta una vez que se comienza un proceso de entrenamiento es el pan. Sin embargo, puedes come pan de granos enteros, y como sabemos que no te vas a comer una rebanada sola, puedes hacerte una tostada, untarle aguacate y un huevo cocido o pechuga de pavo baja en grasa.La avena, que contiene una gran cantidad de vitamina B, convertirá los carbohidratos en energía. Deja una medida de avena reposando toda la noche con agua o leche, mézclalo con un plátano y algunas nueces para que puedas aguantar tu rutina.Por último, pero no menos importante es el plátano. De hecho éste se puede comer antes o después del ejercicio por la cantidad de potasio. Además, el plátano te aportará carbohidratos tanto para tu cuerpo como para tu cerebro.https://www.youtube.com/watch?v=ouLi24DySkcLas barritas de cereal también sirven, y mucho, pero asegúrate de que no tengan azúcares en exceso o te serán contraproducente. Recuerda, además de consumir algunos alimentos antes del ejercicio, beber suficiente agua a lo largo del día.