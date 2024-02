¿Cuántas calorías tiene el pozole y cuántas horas de ejercicio necesitas para quemarlo?

Foto: iStock

¿Cuánto ejercicio necesitas para quemar el pozole de hoy?

Un platillo que no puede faltar durante laes el. Si estás a dieta, te decimos cuántas calorías contiene, y cuántodebes realizar para poder eliminarlo y que no quede rastro.Si eres de las personas que busca cuidar la línea, mantenerse en forma y vigilar su alimentación, puedes pensar que la noche mexicana es un día en el que existen muchos obstáculos para seguir la dieta. Pero tampoco te preocupes, que te decimos cuántas calorías tiene un pozole. Como spoiler, no son tantas como lo imaginarías, así que tampoco te preocupes y come sin culpas tu pozolito este 15 de septiembre .De acuerdo con el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes (SMAE) calcula que en promedio un plato de 300 ml de pozole tradicional tiene 240 calorías. Las cuales se reparten entre 13 gramos de proteína, 5g de grasa y 34g de carbohidratos . Lo anterior considerando todos los elementos como la carne de cerdo, lechuga, orégano y maíz. Según el SMAE puede ser todavía más ligero si se consume con carne magra, el consomé tiene poca grasa y la porción de maíz es razonable.Si lo piensas 240 calorías no es mucho si consideras que por ejemplo una torta puede llegar a tener más de 350 calorías, o unos tacos de pastor tienen 332. Las hamburguesas comerciales de McDonald's o Burger King contienen hasta 660 calorías. Así que come y despreocúpate.Eso sí, sabemos que durante la fiesta puede ser difícil solo comer eso, y puedes llegar a probar tostadas, una cerveza, algún caballito de tequila , entre otros antojos, lo cual significa que en promedio puedes consumir hasta mil calorías.Para poder quemar un plato de pozole de 240 calorías sólo basta con realizar una hora de actividad ligera, como caminar, realizar ejercicios de aerobics o correr dos cuadras. Para poder eliminar todo rastro de la comida del 15 y 16 de septiembre solo necesitas una muy buena sesión de cardio, y listo, será como si no hubieras roto la dieta.https://youtu.be/uC1oi9AgoDE