Hombre se Cura de VIH con Trasplante de Médula: ‘Como Ganar Dos Veces la Lotería’

Un paciente con cáncer en Noruega se libró del virus del VIH tras haber sido sometido a un trasplante de médula ósea. El hombre de 63 años describe la remisión como “haber ganado dos veces la lotería”.

Solo diez personas han entrado en remisión del virus del VIH.

del El primer caso de una persona “curada” de VIH fue el “hombre de Berlín”, quien recibió un trasplante de células madre en 2009.

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El hombre de Oslo que se libró del VIH y del cáncer

La revista Nature Microbiology ha publicado este lunes el caso del “hombre de Oslo”, un paciente que se libró del VIH tras recibir un trasplante de células madre. El sujeto de 63 años presentaba cáncer en la sangre.

Seropositivo desde 2006, el noruego fue diagnosticado con cáncer en la sangre en 2017. De no obtener un trasplante de médula ósea, era casi seguro que fallecería.

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Para su fortuna, su hermano no solo era compatible para el trasplante; también contaba con la mutación CCR5-delta32, más comúnmente conocida como CCR5. Esta mutación, que permite que su organismo pueda eliminar el virus del VIH, solo está presente en una de cada cien personas.

Gracias a esta mutación, algunos pacientes con cáncer se han visto beneficiados por partida doble: tras el trasplante de médula ósea, donde se producen las células madre, también han entrado en remisión del VIH.

Diez personas se han librado para siempre del VIH desde el 2009

Según las propias palabras del paciente, este trasplante “fue como ganar dos veces la lotería”. En el estudio liderado por Anders Eivind Myhre se señala cómo el hombre ha entrado en remisión tanto del VIH como del cáncer en la sangre.

A dos años de la operación, el paciente dejó de tomar sus medicamentos antirretrovirales. Estos fármacos mantienen bajo control la infección por VIH, pero él ya no los ha necesitado, pues no queda rastro del virus en su organismo.

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Casos como este se consideran excepcionales. El trasplante de médula ósea no constituye un modelo de tratamiento para la mayoría de los millones de pacientes diagnosticados con VIH. Sin embargo, los científicos no descartan que los mecanismos que permiten este efecto eventualmente puedan beneficiar a los demás pacientes.

Hasta el día de hoy, diez personas han entrado en remisión del VIH por esta vía. El primero de estos casos fue el llamado “hombre de Berlín”, quien ya no presentó rastro del virus después de curarse de leucemia gracias a un trasplante de células madre.

En 2015, el paciente se identificó públicamente en la revista AIDS Research and Human Retroviruses. En el testimonio el hombre escribió:

“Mi nombre es Timothy Ray Brown y soy la primera persona en el mundo curada del VIH”.

Según describió, el hombre recibió células madre en dos ocasiones. Después de una recuperación difícil, descubrió que ya no se encontraba el virus de inmunodeficiencia humana en su organismo:

“Me he recuperado casi por completo unos seis años después. Continúo sometiéndome a pruebas de detección del VIH con análisis extremadamente precisos”.

Timothy Ray Brown recuerda así cómo su caso fue recibido entre la comunidad dedicada al estudio del VIH:

“Durante mi recuperación, mi caso fue tema de conversación entre la comunidad científica. No estaba preparado para la publicidad, pero a finales de 2010 decidí dar a conocer mi nombre e imagen a los medios. Pasé de ser el ‘Paciente de Berlín’ a usar mi nombre real, Timothy Ray Brown”.

Y añadió: “No quería ser la única persona en el mundo librada del VIH; quería que otros pacientes con VIH se unieran a mi grupo”.

Con información de: AFP

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