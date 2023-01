Dan de Alta a 29 Pacientes de Meningitis en Durango

La Secretaría de Salud de Durango informó este martes que 29 pacientes con meningitis han sido dados de alta al reaccionar favorablemente al tratamiento, incluido un menor de edad internado en el Hospital Materno Infantil de Durango.

Angélica González es una de las pacientes que obtuvieron su alta. Ella se atendió en el Hospital del Parque, donde se detectaron varios casos de meningitis. Después de mes y medio sin ver a su bebé, por fin pudo tenerlo entre sus brazos.

Yo soñaba con volverlo a ver, con tenerlo conmigo, porque yo pensé que ya no lo iba a volver a ver jamás en la vida; en serio, me vi muy grave, muy mal

Tras ocho días en Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, pidió su alta voluntaria y regresó a Durango.

Yo sentía que si yo no me venía de ahí, yo me iba a morir, yo entré en una depresión muy fea y yo me sentí muy mal allá y yo me vine, yo pedí mi alta voluntaria y me vine de México