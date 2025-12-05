Donald Trump Celebra Retiro de Vacuna Universal contra Hepatitis B en Recién Nacidos

Un comité designado por Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud de Estados Unidos, decidió este viernes que ya no se recomiende la vacuna de la hepatitis B para recién nacidos. La medida ha sido celebrada por Donald Trump, quien pidió que se revise el calendario de vacunación por considerarlo excesivo.

Robert F. Kennedy Jr., conocido por sus ideas antivacunas , también ha ordenado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que respalden la idea falsa de que las vacunas producen autismo.

conocido por sus ideas , también ha ordenado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que respalden la idea falsa de que las producen autismo. Donald Trump calificó como excesivo el calendario de vacunación para infantes en Estados Unidos y señaló que es “mucho más de lo necesario”.

Noticia relacionada: Kennedy Jr., Secretario de Salud de EUA, Ordena Vincular Vacunas con Autismo en Web del Gobierno

Estados Unidos ya no recomendará vacuna para hepatitis B en recién nacidos

Este viernes, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) ha votado que ya no se recomiende la vacuna contra la hepatitis B de forma universal en recién nacidos. Con ocho votos a favor y tres en contra, el comité que es parte de los CDC termina una política de más 30 años donde se vacunaba a los bebés a los pocos minutos de nacer para prevenir un contagios por parte de la madre.

Al respecto, la revista Nature ha señalado que esta medida causó con una marcada disminución de la transmisión maternoinfantil del virus de la hepatitis B, responsable de enfermedades hepáticas. La medida llevó a la virtual erradicación del virus entre jóvenes en Estados Unidos.

Video: Día Mundial de la Hepatitis 2025: ¿Cuál de los 5 Tipos Es el de Mayor Riesgo?

La nueva directriz de las autoridades estadounidenses indica que solo se dará vacunará contra la hepatitis B en los primeros minutos de vida a los bebés cuya madre haya sido diagnosticada previamente como portadora del virus. En caso de que la madre haya dado negativo, ahora solo se recomendará a los padres consultar con un médico “si desean vacunar al bebé” y cuándo podría darse la primera dosis.

La medida ha sido denunciada de forma inmediata por la comunidad médica en los Estados Unidos. A través de un comunicado, Susan J. Kressly, actual presidenta de la Academia Americana de Pediatría, señaló que la recomendación es “engañosa” y que provocará más contagios de este virus:

Esta recomendación irresponsable y deliberadamente engañosa provocará más infecciones de hepatitis B en bebés y niños.

Solo tres médicos presentes en el comité reorganizado por Kennedy se opusieron a la medida. Uno de los integrantes, Cody Meissner, declaró antes de la votación:

No hacer daño es un imperativo moral. Al modificar la formulación de esta recomendación, estamos causando daño.

Donald Trump celebra que ya no se recomiende vacuna de hepatitis B para recién nacidos

La medida fue celebrada por Donald Trump. A través de la red social Truth Social, el presidente dijo que los CDC habían tomado una “excelente decisión” y aseguró que la gran mayoría de los bebés no tienen riesgo de contraer hepatitis B.

Hoy el Comité de Vacunas de los CDC tomó la excelente decisión de TERMINAR su recomendación de la vacuna contra la hepatitis B para bebés, la gran mayoría de los cuales NO CORREN RIESGO de contraerla, una enfermedad que se transmite principalmente por vía sexual o a través de agujas contaminadas.

Video: Antivacunas Influyen en Caída de Inmunizaciones: Diane Pérez

El republicano también dijo que ordenó al revisión completa del calendario de vacunación para los infantes en Estados Unidos, pues considera que se ponen más vacunas “de las necesarias” en bebés “sanos”:

El calendario de vacunación infantil estadounidense exigía durante mucho tiempo 72 dosis para bebés perfectamente sanos, mucho más que en cualquier otro país del mundo y mucho más de lo necesario.

Robert F. Kennedy Jr., el promotor de ideas antivacunas que se hizo secretario de Salud

La medida sobre la hepatitis B se suma a varias decisiones del gobierno estadounidense alrededor de la vacunación. Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud, ha promovido por años teorías de la conspiración sobre las vacunas. Además, entre sus primeras acciones como secretario estuvo destituir a funcionarios que defendían la vacunación.

Desde el gobierno, ha ordenado que se vincule en la página de los CDC a las vacunas con el autismo, a pesar de que la evidencia científica desmiente la idea insignia de los movimientos antivacunas.

Video: Acorralan a Robert F. Kennedy Jr. por su Polémico Manejo de Vacunas en EUA

Hasta diciembre de 2024 la página web de los CDC indicaba explícitamente: “Las vacunas no causan autismo”. Tras la orden de Kennedy de vincular el autismo y la vacunación, la nueva página de Internet señala:

La afirmación de que «las vacunas no causan autismo» carece de fundamento científico, ya que los estudios no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo.

El presunto vínculo entre el autismo y las vacunas se originó en un estudio publicado en 1998 por las revista The Lancet. El artículo original fue desmentido y su autor, Andrew Wakefield, perdió su licencia médica tras ser hallado culpable de fraude y de haber mezclado intereses económicos en su investigación.

Historias recomendadas:

Con información de AFP y Nature