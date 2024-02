Elimina las manchas de Sol en tu piel con estos remedios caseros

Foto: Getty Images

Yogurt natural

Aloe Vera

Jugo de limón

Foto: Getty Images

Tomate

Vinagre de manzana

Puede que no nos demos cuenta, pero la radiación solar hace que nuestra piel aumente la producción de melanina, esto no es malo pero puede serlo cuando se produzca un exceso esta en una zona en específico del cuerpo. A esto se le llama hiperpigmentación y aparecen como manchas oscuras en la piel en forma de lunares, pecas o imperfecciones.A continuación te daremos 5 remedios caseros para eliminar lasen tu piel, pero antes de hacerlos es recomendable que consultes a un experto o a un dermatólogo, ya que él sabrá que tipo de piel tienes y cómo se deben tratar las manchas.El yogurt natural suaviza los poros, favorece la regeneración celular , ayuda a mantener la hidratación y limpia en profundidad la piel. únicamente tienes que aplicar una capa delgada de yogurt natural sobre tu cara como si fuera una mascarilla y dejarlo actuar por de 15a 20 minutos.Es bien sabido que el aloe vera es un producto muy utilizado en cosmética por sus propiedades para el cuidado de la piel. Sólo coloca un poco de aloe vera sobre las manchas que quieras quitar y déjalo mínimo 30 minutos, además tendrás una piel muy hidratada.Este es un remedio que puede ser algo agresivo, así que cuando lo hagas no te expongas al Sol o podrás quemarte. Sólo debes poner un poco de jugo de limón sobre las manchas antes de dormir, dejarlo durante la noche y en la mañana enjuga con agua fría. También puedes combinar el limón con agua de rosas.Puede que no muchos lo sepan, pero el tomate ayuda e eliminar las manchas debido a su alto contenido de vitamina A y C, las cuales con fundamentales para tener una piel uniforme. En un recipiente mezcla una cucharada de jugo de tomate con otra de jugo de limón y aplica sobre las manchas.Gracias a que el vinagre de manzana tiene el pH ácido, es un muy bueno para cerrar los poros y mantener la hidratación. En un pedazo de algodón pon unas gotas de vinagre de manzana y aplícalo sobre las manchas, déjalo actuar por 20 minutos y enjuaga con agua fría.