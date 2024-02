¿Es saludable calentar la comida en el microondas?

Foto. Adobe Stock

¿Calentar la comida en el microondas hace que pierda sus nutrientes?

Laseñala si calentar la comida en el microondas es bueno o malo para la.El microondas es uno de los inventos más utilizados en la historia. Lo anterior debido a lo práctico que resulta para calentar, descongelar e incluso preparar alimentos de forma rápida y sencilla. A pesar de ello existen muchos mitos y supuestos saberes científicos que señalan que su uso de forma regular podría presentar daos severos para la salud. De hecho hasta se ha hablado de su potencial como originado de enfermedades como el cáncer y problemas celulares.Estos argumentos van desde señalamientos que indican que al calentar la comida en el microondas los alimentos pierden sus nutrientes, hasta decir que se trata de una exposición elevada a la radiación . Una de las principales preocupaciones gira en torno a las ondas de alta frecuencia que generan el calor y la funcionalidad del aparato. Al respecto la Organización Mundial de la Salud ha tenido que explicar sobre los efectos de este tipo de productos en el cuerpo humano.Las ondas del microondas no solo sirven para calentar la comida. De hecho estañan presentes en casi todos nuestros aparatos. Al encender la televisión, al usar el GPS, al realizar una llamada por teléfono estamos usando este tipo de energía de microondas . Lo cual significa que todo el tiempo los humanos estañan en contacto con dichas ondas, las cuales son de baja frecuencia, tanto como la del radio o el foco que ilumina tu cuarto. Al entrar en contacto estas microondas con las partículas de agua que contienen los alimentos esta entran en fricción y se calientan.Por ello la OMS advierte y sugiere dejar de preocuparse por este tipo de electrodomésticos que no convierten en "radiactiva" la comida. Sin embargo, la teoría de que los alimentos pierden nutrientes al calentarlos en el microondas no es tan falsa después de todo. Ya que una gran parte de dichos nutrientes se encuentran en las partículas de agua, las cuales al entrar en calor y desaparecer terminan quitando algunos de estos beneficios.Por ejemplo, un estudio de la BBC descubrió que en el brócoli al meterlo al microondas desaparece un 97% de los flavonoides. No obstante, loa pérdida de nutrientes es mayormente en relación con el tipo de alimento, tiempo de cocción y temperatura a la que esté sometido. Según la Organización Mundial de la salud los valores nutrimentales de la comida no se ven afectados si la comida se calienta por menos de un minuto.