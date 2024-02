Estos son 5 beneficios de comer tunas

Foto: Adobe Stock

Baja en calorías

Aporta vitamina C

Foto: Adobe Stock

Reduce el colesterol

Gran cantidad de fibra

Controla tus niveles de azúcar

Ya llegó la temporada de, y por eso, te decimos de 5de incluir esta fruta en tu.Las tunas son la fruta del nopal, y son características por lo jugosas y ricas que resultan. Existen tanto rojas como verdes, aunque sin duda estas últimas son las más consumidas.De acuerdo con información de la Procuraduría del Consumidor, en México se consume el 98% de la producción nacional de tuna. Los estados en los que más se produce esta fruta son Estado de México, Zacatecas y Puebla.La temporada de tuna va desde abril, hasta agosto, época en la que coincide con el periodo de lluvias y el verano. Además de mucho sabor, este fruto también contiene muchos beneficios, uno de ellos es facilitar la pérdida de peso.Debido a que la tuna pose muy pocas calorías puedes incluirla a cualquier dieta y comerla sin culpas. Debido a que su composición es mayormente de agua, ayuda a llenarte y evitar que comas de otros antojos. Es una de las frutas que menos porción calórica tiene.Al tener grandes cantidades de vitamina C, la tuna se vuelve una gran aliada para evitar cualquier tipo de resfriado y proteger tu sistema inmunológico. También ayuda a mantener a tu cuerpo protegido durante los cambios de temperatura y la temporada de lluvias, en la que abundan las enfermedades respiratorias.Debido a sus propiedades de ser mayormente agua y no ser una fruta con mucha azúcar y triglicéridos, la tuna resulta en una ayuda si lo que deseas es reducir tus niveles de colesterol.La fibra hace que te sientas lleno y que por ende no tengas tanta hambre durante el día, por lo que evitas los antojos innecesarios. También puede ayudar con la flora intestinal y reducir el estreñimiento.Si padeces diabetes, entonces te gustará oír que la tuna no es un fruto prohibido, por el contrario, debido a su ligereza y bajos niveles de azúcar es una fruta que ayuda a controlar los niveles de insulina en la sangre.https://youtu.be/as3Va5exxVw