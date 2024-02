Evita comer estos alimentos para cuidar tu visión

Foto: Unsplash

Comer demasiado rápido

Saltarse comidas

Beber demasiado alcohol

Pasar demasiado tiempo frente a una pantalla

Foto: Unsplash

Lácteos

pescado

naranjas

mandarinas

limón

espinacas

lechuga

apio

huevo

Tener una correcta alimentación también resulta ser beneficioso para tus ojos ya que el comerchatarra podría estar perjudicando tuUn estudio a demostrado que hay hábitos alimenticios que debes dejar para evitar problemas de ceguera.Algunos de los hábitos que podrían estar afectando tu visión son:Lo mejor para tu salud y tu visión es que mejores la forma en la que comes y no comas con prisas ya que el estrés también puede ser una causa de la perdida de la visión.Los alimentos que podrían estar perjudicando tu visión son aquellos con demasiadas grasas saturadas y altos en azúcar ya que estos incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de la visón.Expertos recomiendan que lo mejor es comer alimentos ricos en vitamina A, C y E y que contengan Omega 3, todas estás propiedades las puedes encontrar en alimentos como:De acuerdo con una investigación realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo hay 20 millones de personas que sufren algún problema visual, de los cuales por los menos 100 millones pudieron haberlo evitado o no han recibido un tratamiento adecuado.Esta investigación también revela que en la próxima década por lo menos la mitad de la población necesitará atención médica debido a problemas visuales. La diabetes es una de las enfermedades que suele perjudicar más la visión de quienes la padecen.Evita formar parte de esta problemática y mejora tu alimentación, además de complementarla con una buena rutina de ejercicios que podrían mejorar tu vista.https://www.youtube.com/watch?v=dDb4-D12hmY