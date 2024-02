Flurona: ¿Qué es y cuáles son los síntomas?

Foto: Getty Images

¿Qué es la infección Flurona?

Flurona NO es una variante del COVID...

De acuerdo con una publicación de Euronews, el, ense dio a conocer la presencia de una coinfección conocida como Flurona , y muchos se preguntan si está relacionada con el Covid-19 . Así que te diremos todo lo que se sabe hasta aora sobre la infección.Por el momento se sabe que la infección Flurona fue detectada por primera vez en Israel y se trata de una coinfección por Coronavirus y gripa. La primer paciente es una mujer que acababa de dar a luz en el Hospital Beilinson de Petaj Tikva, se encuentra infectada con ambos virus y no tenía puesta la vacuna contra el Covid-19. Cuando le realizaron las pruebas se detectó una infección simultánea de gripe tipo A o B y el coronavirus Sars-CoV-2.A pesar de que los síntomas de esta coinfección son leves, el Ministerio de Sanidad de Israel está estudiando el caso con el objetivo de poder confirmar que la combinación de estos dos virus no causa una infección más grave.Arnon Vizhnitser, director del departamento de ginecología del hospital de Beilinson de Petaj Tikva, habló acerca de losa The Times of Israel: “Las dos enfermedades son virales y causan dificultad para respirar, ya que ambas atacan las vías respiratorias superiores".Así mismo, Vizhnitser explicó a los medios de comunicación locales que se detectaron ambos virus en las pruebas que se realizaron a la paciente. Y para confirmar el resultado decidieron repetir las pruebas, en ambos casos el resultado fue positivo.Los médicos que atienden a la paciente siguen monitorizando la infección para ver cómo evoluciona.Es importante mencionar que la coinfección de. Porque aunque en Israel se haya detectado el primer caso de esta rara coinfección, es muy probable que ya hubiera casos como estos en el pasado pero no fueron registrados.En el caso de la paciente israelí, estaba embarazada, lo que la convierte en población de riesgo y además no estaba vacunada. Es por eso que antes dichas circunstancias se incrementaron las posibilidades de que se haya desarrollado la infección.Ante esto, los expertos recomiendan no entrar en pánico e informarse adecuadamente. La palabra, como su propio nombre lo indica, es una mezcla entre 'flu' la palabra en inglés para gripe y la palabra 'corona'. Este término, no científico, fue usado por el diario Israelí Ynet al hablar sobre el caso de la mujer embarazada en la que detectaron la coinfección.