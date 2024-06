¿Gripe Aviar en México Puede Desatar una Pandemia? Infectólogo Explica Qué Pasaría

Luego de que se registró la primera muerte en México por infección en un humano por la cepa H5N2 del virus de la gripe aviar, el infectólogo Luis Buzón explicó que se trata de un “caso aislado” que no debe generar “una extrema preocupación”.

La agencia EFE difundió este jueves, 6 de junio de 2024, una entrevista con el infectólogo Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), quien señaló que el caso obliga a intensificar la vigilancia de las granjas para minimizar el contacto de animales infectados con personas.

Esto no hace más probable que el virus se transmita entre humanos. Es un caso aislado, mientras el ser humano no pueda transmitir a otros humanos no es problemático.