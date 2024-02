Foto: Pexels

¿Qué alimentos engordan más rápido?

Hamburguesa : Aunque se recomienda que esta comida sea elaborada con 150 a 200 calorías, la realidad es que una hamburguesa doble puede brindarte hasta 295 por cada 100 gramos

Pizza : La USDA menciona que una pizza estándar de 36 centímetros da hasta 266 calorías por cada 100 gramos. Si le sumas un refresco de 600 mililitros, da un total de 600

Split de plátano frito : De acuerdo con la sitio WebMD, como podrás notar por su nombre, es uno de los postres que más calorías aporta al cuerpo con casi 2 mil

Gringa de pastor : Según el portal FatSecret, este platillo aporta hasta 411 calorías de las cuales 26 son grasa. Esta comida lleva tortillas de harina y carne al pastor con piña, queso y otros ingredientes

Guajolota: Para los que no sean de Ciudad de México (CDMX), la guajolota es una torta de tamal. Es uno de los desayunos predilectos por su rapidez y facilidad para comerla; sin embargo, sumando el bolillo y el tamal, pueden llegar a aportar entre 450 y 600 calorías

Lasana es uno de los aspectos fundamentales en la vida de todas las personas para prevenir distintos padecimientos como obesidad, desnutrición, diabetes, por mencionar algunos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (), un adulto debe consumir entre mil 800 y 2 mil calorías por día.Sin embargo, el ritmo de vida de algunas personas no permite tener una dieta balanceada por lo que la mayoría del tiempo sus alimentos no suelen ser sanos. La comida rápida es una de las opciones preferidas para saciar el hambre; pero ¿te has puesto a pensar cuántas calorías tiene un solo platillo de este tipo?Aunque parezca increíble, una sola comida rápida puede cubrir las 2 mil calorías recomendadas por la OMS en los adultos. Por ello, aquí te dejamos una lista de: ¿los consumes frecuentemente?.Aunque las calorías de estas comidas pueden variar, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) realizó un promedio de éstas para determinar cuáles son las que más kilos te hacen subir al instante; toma nota:https://youtu.be/qLXKjnGSBTAComo podrás notar, la mayoría de estos alimentos suelen comerse con frecuencia. Por ello, debes evitar hacerlos la mayor cantidad de tiempo posible.