¿Hay Casos de Ébola en México? Autoridades Activan Plan ante Brote

Durante la conferencia matutina de hoy, 26 de mayo de 2026, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Salud activó un plan contra la enfermedad del ébola.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Brote de Ébola: ¿Qué Dicen Expertos Sobre Riesgo de Contagio de Cara al Mundial 2026?

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, enfatizó "estamos preparados ante cualquier eventualidad" y precisó cuáles son las medidas que tomarán en los aeropuertos en México contra el ébola:

Filtros sanitarios.

Revisión documental y de itinerario para pasajeros provenientes o con tránsito reciente en zonas afectadas.

Además, recomendó que quienes hayan permanecido o transitado en los últimos 21 días por países con brotes activos reconsideren o reprogramen sus viajes hasta que concluya la emergencia sanitaria.

¿Se han detectado casos de ébola?

Los casos recientes de ébola se concentran principalmente en República Democrática del Congo y Uganda, mientras que en Sudán del Sur existe vigilancia epidemiológica debido a la cercanía regional.

La Secretaría de Salud detalló que en el país no se han reportado casos de ébola y que el riesgo de la propagación es bajo a nivel internacional.

Las autoridades mexicanas señalaron que la situación continúa bajo monitoreo internacional, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtiera que el brote todavía se encuentra en evolución.

Toma en cuenta que previamente en N+ te compartimos cuáles son los síntomas de la enfermedad y lo que debes saber: ¿Cómo se Contagia el Ébola? Infórmate Aquí si Es Curable y si Existe Vacuna contra la Enfermedad

La Secretaría de Salud recordó que el virus del ébola no se transmite por vía respiratoria, como ocurrió con el COVID-19.

Por su parte, el gobierno federal también informó que se fortalecerán los protocolos de vigilancia epidemiológica de cara a la máxima justa del futbol, o del que México será sede junto con Estados Unidos y Canadá.

Las medidas contemplan coordinación sanitaria entre los tres países anfitriones, así como seguimiento permanente mediante avisos epidemiológicos emitidos por la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud.

FBPT