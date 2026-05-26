¿Hay Casos de Ébola en México? Autoridades Activan Plan ante Brote

Las autoridades de México recomendaron una serie de medidas ante el brote del virus del ébola; estas son las precauciones que puedes tomar

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de salud, detalló las medidas que se tomaron en México contra el ébola.Foto: Cuartoscuro

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México listo ante el ébola con vigilancia en aeropuertos. Descubre las medidas y cómo protegerte mientras el brote sigue en evolución.

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