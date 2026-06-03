Hombre con Muerte cerebral Recibe Trasplante Triple de Órganos de Cerdos Modificados

Un sujeto con muerte cerebral recibió un trasplante triple de dos riñones y un hígados provenientes de cerdos modificados

Trasplante de cerdo a humano realizado en 2022Realizan trasplante triple de cerdo a humano. Foto: AFP

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Cerdos modificados genéticamente: un hombre con muerte cerebral en China recibe dos riñones y un hígado. Sin rechazo inicial, los órganos funcionaron cinco días. ¿Esperanza para trasplantes?

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