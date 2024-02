¿Hormigas en casa? Sigue estos remedios naturales para deshacerte de ellas

Foto: Getty Images

Remedios caseros para deshacerse de las hormigas en casa

Si tienes hormigas en casa y ya estás cansado de tener que lidiar con ellas, te diremos 8 remedios naturales que te ayudarán a deshacerte de ellas. Pero antes es importante que si tienes comida fuera del refrigerador o de la alacena, deberás almacenar tus alimentos en recipientes herméticos para que la hormigas no te ganen.Algunas hierbas y espacias desprenden un fuerte olor que ayuda a repeler hormigas. Puedes colocar un poco de la especia que quieras armarios y cajones. La canela, la pimienta negra o el ajo son los olores más potentes, así que trata de espolvorear esas especias en zonas donde hayas vistoLa hoja de menta, al igual que las bolsas de té, son buenas para ahuyentar a las. Colócalas alrededor de las ventanas, puertas y por las grietas, en los lugares por donde entran los insectos.Es bien sabido que algunos insectos como lasson enemigas del limón, esto porque la fruta perturba su sentido de la orientación. Puedes rociar en las zonas donde las veas.Mezcla vinagre con agua en partes iguales, ya que su fuerte olor elimina los rastros de olor, los cuáles utilizan que utilizan laspara moverse, por lo que es muy eficaz. Rocíalo en los rincones y zonas en las que veas estos bichos.La tiza y el talco de bebé tiene un ingrediente que ayuda que lasya no entren a tu casa, colócalo en los lugares que hayas visto por donde entran estos bichos.El olor de los granos de café actúa como un repelente para las hormigas. Ubica los granos en puntos estratégicos, como el jardín y alrededor de la parte exterior de tu casa, ventanas y coladeras.Además de que este producto ayuda borrar los rastros de olor de las, provoca la muerte de los insectos que lo llegan a ingieren, esto porque no pueden digerirlo.Laslas evitan a toda costa las cáscaras de pepino y de cítricos, porque al descomponerse se vuelven tóxicas para ellas.