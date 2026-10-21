Salud

IMSS Ofrece 8% de Aumento al Salario de Trabajadores y Sindicato Respalda la Propuesta

También se contempla acciones para mejorar el abasto de medicamentos e insumos

IMSS Ofrece 8% de Aumento al Salario de Trabajadores y Sindicato Respalda la PropuestaIMSS Ofrece 8% de Aumento al Salario de Trabajadores. Foto: IMSS

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

IMSS anuncia un aumento salarial del 8% para sus trabajadores tras negociaciones con el SNTSS. Además, se implementarán mejoras en el abasto de medicamentos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+