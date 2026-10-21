IMSS Ofrece 8% de Aumento al Salario de Trabajadores y Sindicato Respalda la Propuesta

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó un incremento de 8% al salario y las prestaciones de sus trabajadores, luego de concluir las negociaciones con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), informó su director general, Zoé Robledo.

Robledo explicó que la propuesta inicial contemplaba un aumento de 6.8%, pero fue modificada después de que los trabajadores manifestaran, en una consulta convocada por el sindicato, que el incremento no era suficiente.

El incremento global de 8% se integra por un aumento de 4% al salario tabular y otro 4% a la ayuda para el pago de renta de casa-habitación. De acuerdo con el IMSS, en los últimos 23 años solo en tres ocasiones se ha alcanzado un incremento global de esta magnitud, mientras que el aumento de 4% al salario tabular se ha registrado por segunda vez en 14 años.

El Instituto señaló que el ajuste es financieramente viable y que se logró mediante ahorros y eficiencias en el gasto, mejores condiciones en los procesos de compra y contratación, digitalización, rendimientos financieros e ingresos derivados del crecimiento del empleo formal.

El plan también contempla acciones para mejorar el abasto de medicamentos e insumos, modernizar almacenes y farmacias, digitalizar procesos y dotar de equipo básico a los servicios médicos.

Entre las medidas dirigidas a los derechohabientes, el director del IMSS adelantó que se realizarán 31 mil cirugías adicionales en turnos nocturnos y durante los fines de semana para reducir el rezago quirúrgico.

Los procedimientos contemplados incluyen operaciones de cataratas, prótesis de rodilla y cadera, vesícula, hernias y matriz, de acuerdo con lo expuesto por el funcionario.

El plan también incluye mantenimiento de instalaciones hospitalarias, como baños, aire acondicionado y tomas de oxígeno; reposición de mobiliario y equipo médico, así como mejoras en la atención de urgencias y en la información que reciben los familiares sobre el estado de salud de sus pacientes.

Además, se prevé ampliar de 72 horas a 30 días la vigencia de las recetas médicas y habilitar mecanismos para reportar faltantes de medicamentos. Entre las opciones mencionadas están la plataforma Receta Completa.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) calificó el acuerdo como un logro derivado de la democracia sindical y el diálogo. A través de un comunicado oficial, la dirigencia sindical destacó que el incremento global del 8% representa el aumento más alto respecto a la inflación en los últimos 20 años.

El gremio detalló que, tras el rechazo de la propuesta inicial por parte de la base trabajadora el pasado 14 de octubre, se instalaron mesas de negociación con el instituto para abordar no solo el aspecto salarial, sino también deficiencias operativas como el equipamiento, suministro de medicamentos e insumos, y la mejora de las condiciones laborales mediante un plan de acción inmediato.

Sin embargo, la disidencia manifestó su rechazo al convenio. Rafael Soto, vocero del Comité de Movilización Nacional de Trabajadores del IMSS, calificó de 'inaceptable' el aumento del 4% al salario.

A las 15:00 horas de hoy se convocó a una concentración en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el grupo disidente anunció que mantendrá las protestas y exigirá la realización de un Congreso Extraordinario.