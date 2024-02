Jugo de papaya con aloe vera: Una combinación que limpia el colon

Foto: Getty Images

Jugo de papaya con aloe vera

1 taza de papaya en cubos

en cubos 1 cucharada de aloe vera

1 cucharada de semillas de linaza

1 limón

1/2 vaso de agua

La función del colon consiste en extraer del agua, algunos nutrientes y electrolitos de los alimentos parcialmente digeridos en el estómago, los cuales compacta y excreta del organismo desechando los tóxicos. Pero cuando no llevamos una dieta balanceada, tenemos problemas de digestión o tomamos ciertos medicamentos, podemos sufrir severos problemas en el colon.Según los especialistas, elpude acumular entre ocho y 10 kilos de desechos que afectan a la salud y retienen toxinas que viajan por el cuerpo a través del torrente sanguíneo, esto provoca problemas de tránsito intestinal, flatulencias, sobrepeso, estreñimiento y fatiga.Sin embargo, existe un jugo decon aloe vera que en caso de tener los problemas mencionados anteriormente, podría ayudarte si lo bebes.Antes de implementar el jugo a tu dieta, es importante que consultes a un especialista para que él pueda decirte si es adecuado para tu cuerpo. Por otra parte, este jugo puede ayudarte a mejorar tu problema, pero no es un remedio mágico, te decimos cómo funciona.Ingredientes:Sirve la papaya en cubos en la licuadora, junto con el jugo de limón, el agua, las semillas de linaza y el, mezcla muy bien hasta conseguir una mezcla homogénea.Se recomienda tomar este jugo por las mañanas y en ayunas, por lo menos cuatro veces a la semana hasta ver los resultados deseados y espera 20 minutos antes de comer el desayuno.Este jugo te ayudará a desintoxicar el organismo y a limpiar elpor las propiedades naturales de la papaya y el aloe vera. Laes rica en fibra, por lo que contribuye a disminuir el colesterol malo (LDL) y el azúcar de la sangre, además de bajar de peso y disminuir la inflamación.Adicional a lo anterior, latiene en particular papaína, una enzima con un efecto antiinflamatorio en el estómago que mejora la digestión y disminuye la molestias estomacales.Mientras tanto, el aloe vera combinado con el limón tiene un efecto depurativo el cual ayuda a eliminar residuos y toxinas además de actuar como un "quema grasa". El gel delcontribuye a mejorar la movilidad intestinal y limpiar el colon.