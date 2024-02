La ciencia dice que comer un hot dog te quita 36 minutos de vida

El salmón nos da más tiempo de vida saludable (Foto: Pixabay)

Cuando Arjona dijo "señora, no le quite años a su vida" se refería a las personas que ocultan su edad, pero la ciencia ha descubierto que ciertos alimentos , literalmente, le quitan años a nuestra vida.Así es, comer algunos alimentos procesados nos quitan, es decir, reducen el tiempo de vida que tendremos sin complicaciones de salud.Por eso, por más que sean sabrosas las carnitas, no es recomendable comerlas a diario, lo mismo pasa con los tacos de suadero.A continuación te presentamos los resultados de un estudio que determinó cuánto tiempo de vida nos quita o nos dan los alimentos más populares.Cuando vemos una sabrosa hamburguesa, unas ricas alitas o una torta de tamal lo último que nos preguntamos es cómo repercutirá en nuestra vida futura comer ese sabroso manjar.Pero un equipo de investigadores de lasí se formuló esa pregunta, y la respuesta no fue la que nos gustaría a los amantes del hedonismo.En su estudio , los expertos evaluaron más de 5,000 alimentos populares, buscando determinar cuánto afectan nuestra salud, calculando cuanto tiempo de vida saludable restan o suman.Sus resultados son sorprendentes.El estudio principalmente evaluó la forma en que la comida se relaciona con la salud de sus consumidores.Por ejemplo, determinó que cada alita de pollo que comes te cuesta, mientras que los cacahuates y el salmón horneado te dan entre 26 y 16 minutos de vida saludable, respectivamente.Un hot dog, tomando en cuenta el bollo, la salchicha, un poco de cebolla, mostaza y catsup, te quita.Por el contrario, un plato de frijoles con arroz te da 13 minutos extra de vida saludable.Además de su impacto en la salud, los especialistas también estudiaron el ciclo de vida de cada alimento, desde su producción hasta su consumo, para determinar su impacto ambiental.Con base en sus hallazgos, el equipo científico desarrolló algunos cambios en las dietas que podrían ayudar a las personas a comer de manera más saludable.Por ejemplo, recomiendan sustituir el 10 por ciento de la ingesta calórica diaria de carne de res y carnes procesadas por una mezcla de frutas, legumbres, nueces, mariscos selectos y verduras.Esto podría lograr que los consumidores ganen 48 minutos adicionales de vida saludable por día.El estudio fue dirigido por el experto en salud ambiental, y revisaron 5,800 alimentos diferentes, incluidos hot dogs, pizzas, yogures y quesos.Para su evaluación, los expertos desarrollaron una clasificación, a la que llamaron 'Índice de salud nutricional', que calcula la carga de "salud" de los alimentos, en término de los minutos de vida saludable perdidos o ganados al comerlos.El índice se desarrolló a partir del estudio Global Burden of Disease , en el que la mortalidad de determinadas enfermedades se relacionaron con la elección de alimentos por parte de los individuos.Los investigadores tomaron 15 factores de riesgo dietético y realizaron una estimaciones de la carga de enfermedad usando la base de datos del Global Burden of Disease y los combinaron con los perfiles nutricionales de los alimentos que se consumen comúnmente en Estados Unidos.Como era de esperarse, la comida más recomendable para "aumentar" la vida saludable de las personas son las verduras, frutas, legumbres, frutos secos, ciertos tipos de mariscos y los cereales integrales cultivados en el campo. Estos son los alimentos que los investigadores recomiendan comer más.Por el contrario, el equipo recomendó reducir lo más posible la ingesta de carnes procesadas (como las salchichas o el jamón), la carne de res, el cerdo y el cordero.Así que, ya lo sabes, lo mejor es comer sanamente para vivir sano la mayor parte de tu vida.https://www.youtube.com/watch?v=xKlujG3xdgI