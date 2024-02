Las 5 frutas prohibidas para las personas con diabetes

Foto: Freepik

Plátano

Foto: Freepik

Mango

Uvas pasas

Foto: Freepik

Piña

Cereza

Si eres una persona que padece diabetes , debes evitar estas cinco, pues según unsus altos niveles dey carbohidratos podrían ser dañinos si padeces esta enfermedad .Si bien las frutas son alimentos imprescindibles en cualquier dieta, existen algunas que son mejor evitar si se tiene diabetes, pues cuentan con una elevada cantidad de azúcares y carbohidratos que dificultan la regulación de la glucosa en la sangre.Lo mejor es tratar de reemplazarlas o bien evitarlas en mayor medida para no causar alteraciones en los niveles de glucosa. Además que existen una gran oferta de frutas y verduras que si proveen de beneficios a quien padecen de diabetes tipo 1 y 2.De acuerdo a una investigación realizada por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas existen algunas frutas que no se deben consumir. En este estudio se midió el índice glucémico de cada uno de estos alimentos para estudiar cuales de estos están arriba del nivel deseado y pueden causar alteraciones en los niveles de azúcar en la sangre.Segñun este estudio si un alimento tiene un índice glucémico de entre 70 y 100 se considera que es alto en azúcar. Entre ellos se encuentran:Su índice glucémico es muy superior al de otras frutas, aunque no lo suficientemente alto como para empeorar el problema. Sus niveles de azúcar varían de acuerdo a su grado de madurez, pues los almidones se van transformando en azúcar a medida en que esta fruta va madurando.El mango aporta azúcares innecesarios que dificultan el control del problema. Sin embargo, se puede consumir de vez en cuando por estos pacientes..Según esta institución es mejor evitarlo en casos de diabetes gestacional, pues durante el embarazo puede ser riesgoso para el feto las alteraciones abruptas de los niveles de glucosa en sangre.La recomendación general es limitar al máximo , pues son una fuente de fructosa y glucosa, y el exceso de estas sustancias puede influir en ocasionar picos altos de niveles de azúcar en la sangre.Si bien tienen muchos beneficios, es mejor minimizar su consumo, pues su índice glucemico es alto. EN caso de ingerirlo se recomienda que no sean porciones que excedan los 100 gramos.No es que sean dañinas las cerezas como tal, sino que su venta suele ser en frascos con almíbar que por su exceso de azúcares y calorías son un riesgo para la salud.https://youtu.be/Q5wk4Wx6WYE