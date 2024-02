Las mejores formas para curar la cruda según la ciencia

(Foto: Pixabay)

¿Qué es la cruda o resaca?

¿Qué ocasiona la cruda?

¿Qué dice la ciencia sobre la cruda?

La pera: el remedio científico contra la cruda

"Debo señalar que el efecto se demostró si se toma jugo de pera antes de consumir alcohol. Por lo tanto, no hay evidencia de que sirva tomar jugo de pera después del consumo de alcohol. Una vez que tienes resaca, no hay evidencia de que te sirva de algo".

El refresco contra la cruda

Todos los que somos aficionados a la bebida, sin importar edad o condición social, alguna ocasión nos hemos pasado de copas y sufrimos la terrible cruda .Conforme nos volvemos más viejos,se sufre más y nos amarga las horas del día e incluso la sufrimos por varios días.Justo por ser un hecho universal (y por los grandes consumos de alcohol en México), existen mil remedios que todos hemos escuchado y puesto en práctica. Afortunadamente, la ciencia ya ha puesto su grano de arena para informarnos cuáles son los remedios más eficaces contra la cruda y a continuación te los decimos.Laes la forma popular con la que se conoce a los problemas asociados con una intoxicación por la ingesta de alcohol en exceso, rebasando la capacidad de nuestro organismo para metabolizar el alcohol.En sí, la cruda son los síntomas que tenemos el día siguiente que consumimos alcohol en exceso, y generalmente son un malestar general en el cuerpo, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, ardor en el estomago, visión borrosa, diarrea, náuseas, mareo, mucha sed e inflamación en el cuerpo.Como mencionamos líneas arriba, la resaca se debe a la incapacidad del cuerpo para metabolizar por medio del hígado el consumo de alcohol. Además, el alcohol provoca deshidratación, complicando más los síntomas.Además, el alcohol también produce una disminución de azúcar en la circulación de nuestra sangre, lo que provoca sensaciones de agotamiento físico.También inhibe la vasopresina, la hormona responsable de los líquidos en el cuerpo. Los problemas en esta hormona provocan que el riñón elimine más agua de la que ingiere, provocando que las meninges (las membranas que cubren el cerebro) pierdan agua y por lo tanto aparezca el dolor de cabeza.Por si fuera poco, el alcohol erosiona la mucosa del estómago y provoca irritación.Todo lo anterior es lo que provoca la cruda.Por los problemas que provoca en el cuerpo, los especialistas de la salud recomiendan abstenerse del consumo de alcohol, por ser tóxico para el cuerpo.Pero, dado que su consumo sigue siendo muy grande (sobre todo en México ), también han analizado los mil y un remedios que existen para tratar la resaca.El Dr. David Nutt afirma que, en realidad, no puede "curar" una resaca, pero sí puede tratar sus síntomas.Así, siempre bajo supervisión médica, Nutt recomienda tomar antiinflamatorios, como el ibuprofeno, antes de dormir o bien al despertar. En cualquiera de los dos casos, se debe de tomar acompañado de alimentos.Nutt también recomienda hidratar el cuerpo tomando agua, y comer carbohidratos para "reparar" al cuerpo. En este caso, recomienda desayunar unos huevos.También menciona Nutt que, aunque es poco probable que tengamos ganas de hacerlo, en teoría hacer ejercicio acelerará nuestro metabolismo y disminuirá la resaca.Curiosamente la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO por sus siglas en inglés), desarrolló un experimento en el que descubrieron que los sujetos de prueba que consumieron 220 ml (poco menos de 1 taza) de(Pyrus pyrifolia también conocida como Nashi) antes de beber alcohol tuvieron menos, o disminuyeron, los síntomas deal día siguiente .De todos los síntomas de la resaca, la mayor mejora se observó en la capacidad de concentración de los sujetos.Eltambién demostró tener efectos antiinflamatorios, lo que significa que el dolor de cabeza disminuyó mucho, e incluso desapareció por completo.Eso sí, Manny Noakes, el principal investigador del experimento, indicó quesolo sirve si se toma antes de consumir alcohol, y no ayuda de nada si se toma cuando ya se tieneNoakes también recalcó que el jugo de pera contiene enzimas que aceleran el metabolismo del alcohol e inhiben levemente la absorción del alcohol en la sangre.Adicionalmente, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sun Yat-Sen realizó una investigación en la que concluye que todo lo que bebes después de tomar alcohol puede afectar su absorción.Los científicos chinos analizaron 57 tipos de bebidas no alcohólicas que se podrían tomar después de beber alcohol, desde tés, cafés, hasta refrescos de diferentes marcas, buscando cuál aumentaba la producción de ciertas enzimas que ayudan a metabolizar el alcohol y destruir la sustancias que causan la cruda.Curiosamente, descubrieron que la bebida que mejor ayuda a disminuir los síntomas de la resaca es. Aparentemente,tiene la capacidad de descomponer el acetaldehído, el principal compuesto que provoca la cruda.Por el contrario, se descubrió que los tés de hierbas, tenían el efecto opuesto y en realidad aumentaban los síntomas de.Como sea, todos los expertos recomiendan la abstinencia para evitar tener problemas más fuertes derivados del consumo de alcohol.https://www.youtube.com/watch?v=jZSQLw7pu-Q