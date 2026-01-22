Liberan de la Insulina a Pacientes de Diabetes Tipo 1 con Inyecciones de Células Madre

Nuevos estudios con células madre prometen liberar a pacientes con diabetes de las inyecciones de insulina. 10 de 12 personas con diabetes tipo I a quienes se les injertaron células de islotes derivadas de células madre abandonaron las inyecciones de insulina tras un año de tratamiento.

Dos artículos publicados en The New England Journal of Medicine apuntan hacia el desarrollo de un tratamiento que permite a los pacientes con diabetes tipo I liberarse de la dependencia a la insulina.

Todos los seres vivos con células eucariotas (aquellas con núcleo) dependen de la glucosa para vivir. Esta molécula se emplea para producir adenosín trifosfato, el combustible universal presente en la mayoría de los procesos bioquímicos de los que depende la vida.

La operación ocurre en la mitocondria, una pequeña refinería ubicada en cada célula, que convierte la glucosa en adenosín trifosfato. En los humanos, esta reacción química se regula gracias a la intervención de la insulina, una hormona (es decir, una sustancia que da instrucciones dentro del cuerpo) producida en el páncreas, específicamente en las llamadas células de los islotes.

Cuando el páncreas no es capaz de producir la insulina, los pacientes desarrollan diabetes tipo I. Estos pacientes requieren de una administración constante de insulina para sobrevivir.

Tratan la diabetes tipo I con células madre

Ahora, dos estudios aparecidos en The New England Journal of Medicine señalan el uso de células madre para tratar esta condición. Los médicos injertaron a los pacientes células de islotes que fueron derivadas de células madre, así como un tratamiento inmunosupresor, para impedir el rechazo del cuerpo.

Las células fueron inyectadas en el hígado. Según se lee en ambos estudios, 10 de 12 pacientes con diabetes tipo 1 abandonaron las inyecciones de insulina tras un año de tratamiento. Aunque la investigación aún se encuentra en una etapa temprana, los resultados son considerados como más que alentadores por parte de los científicos.

