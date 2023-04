¿Qué Ha Pasado con el Consumo Medicinal de Cannabis en México?

En los últimos años, la cannabis se ha convertido en una opción legítima para cientos de pacientes con diversos padecimientos. A continuación te explicamos cuál es el estado legal de la cannabis en México y por qué esta planta, antes satanizada, ahora es aceptada como una alternativa terapéutica.

¿Qué hace la cannabis?

Hay dos sustancias principales en la cannabis: el tetrahidrocannabinol (THC) y el cannabidiol (CBD). Mientras que el THC es responsable del efecto psicoactivo de la marihuana, el CBD es responsable del efecto relajante.

Aunque las primeras menciones del uso medicinal de la cannabis datan del año 2900 a. C. en antiguos textos chinos, los primeros estudios que daban cuenta de los efectos analgésicos del THC datan de la segunda mitad del siglo XX. Un artículo de 1973, por ejemplo, hacía hincapié en las propiedades de esta sustancia para combatir el dolor producto de la artritis reumatoide.

La cannabis es útil contra dolor crónico y náuseas en pacientes con cáncer. Foto: Pexels | Ilustrativa Si bien, algunos estudios han puesto en duda la efectividad de la cannabis ante enfermedades como la fibromialgia y en pacientes con algunos tipos de dolor crónico, existe consenso sobre su efectividad ante varios padecimientos, como el dolor neuropático.

Además, el THC ha resultado efectivo en pacientes con cáncer. Especialmente se le considera efectivo para prevenir náuseas y mejorar el apetito en pacientes que se encuentran en quimioterapia.

El CBD, por su parte, ha demostrado ser útil para ayudar a pacientes con estrés, ansiedad e insomnio. Por ejemplo, un estudio del 2019 encontró que el 79.2% de los pacientes que probaron el cannabidiol reportaron una reducción en los niveles de ansiedad y un 66.7% reportó que les ayudó a conciliar el sueño.

Igualmente, se ha encontrado que es útil como anticonvulsivo, especialmente en pacientes con epilepsia y con esclerosis múltiple.

Cannabis medicinal: legal pero inconseguible

Desde 2017, se aprobó en la Cámara de Diputados el consumo medicinal de cannabis. Sin embargo, en 2023 no existe aún el procedimiento que permita la adquisición efectiva de medicamentos hechos a partir de la marihuana en México.

El siglo XXI ha representado una revolución para el consumo de cannabis alrededor del mundo. En América y Europa, activistas de varios países consiguieron la despenalización de la cannabis, tanto medicinal y lúdica.

Mientras que en Estados Unidos varias regiones han despenalizado la venta de cannabis recreativa, Uruguay y Canadá llevaron a cabo despenalizaciones a nivel nacional, en 2013 y 2018, respectivamente.

Video: ¿Por qué las medicinas de cannabis siguen teniendo lagunas legales y burocráticas en México? En el caso de México, el actual marco jurídico ha impedido que se cumpla con el mandato de la Suprema Corte (SCJN) sobre la cannabis lúdica. En 2019, determinó que era inconstitucional prohibir el uso recreativo y obligó al Congreso a legislar al respecto. Este mandato no se ha cumplido.

Por su parte, aunque la cannabis con fines medicinales se despenalizó en 2017, hoy en día es virtualmente imposible para los pacientes conseguir en México productos hechos a partir de cannabis.

La cannabis medicinal es virtualmente inconseguible en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo En 2021, por mandato de la Suprema Corte, la Secretaría de Salud (SSA) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el reglamento para el uso medicinal de la cannabis en el país. Sin embargo, activistas han denunciado que dicho reglamento es inoperante.

Dicha normativa incluye puntos que no han sido cumplidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Por ejemplo, el artículo 27 de dicho reglamento indica que los médicos interesados en recetar cannabis medicinal deberán tramitar ante la Cofepris un permiso y un recetario especial que incluye un código de barras. No obstante, el organismo no reconoce la existencia de dicho trámite.

Ante este marco legal, no existe actualmente una compañía mexicana que produzca o comercialice productos a partir de cannabis con fines medicinales en México. Ante esta situación, la Confederación Cannabica Mexicana de Uso Médico (Concamed) anunció en marzo del 2023 un amparo colectivo para hacer efectivo el acceso a la cannabis.

