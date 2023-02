Maura es la niña más joven del mundo en ser diagnosticada con cáncer de mama.

La pequeña vive con su mamá, Patricia Muñoz, en la ciudad de Quillota, Chile.

La madre de Maura le detectó a los cinco años una protuberancia que le causó alarma.

Al descubrir la protuberancia en el pecho de su hija visitó al médico, quién le dijo que no era normal lo que tenía la niña, pero tampoco le mencionó que podría tratarse de un cáncer.

Felipe Tagle, presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, se pronunció al respecto:

Cuando nosotros empezamos a tocar el caso, mucha gente decía: no lo puedo tomar, no lo puedo tomar, no lo sé, no lo conozco, no me atrevo, no tengo literatura, nos decían, tampoco sé quién te puede ayudar