¿Los Medicamentos para Bajar de Peso que Respalda la OMS Se Venden sin Receta en México?

¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldó a los fármacos GLP-1 contra el sobrepeso? Se trata de un tipo de medicamentos que, dijo, podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad.

Ayer, dicha agencia de salud de la ONU dio a conocer sus primeras directrices sobre cómo pueden ser utilizados estos fármacos para tratar la obesidad crónica en adultos. Ante ello, muchas personas se preguntan si se pueden adquirir sin receta en México; aquí te contamos cuáles son las recomendaciones de los profesionales de la salud.

¿Qué son los fármacos GLP-1?

Los fármacos GLP-1 imitan la acción de esta hormona vinculada tanto con la secreción de insulina como con la sensación de saciedad , mediante mecanismos cerebrales.

, mediante mecanismos cerebrales. Se les conoce bajo nombres comerciales como Ozempic, Wegovy o Mounjaro.

Surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes.

Sus principios activos, como la semaglutida y la tirzepatida , fueron agregados a la lista de la OMS de medicamentos esenciales para tratar la diabetes tipo 2 en grupos de alto riesgo.

, fueron agregados a la lista de la OMS de medicamentos esenciales para tratar la diabetes tipo 2 en grupos de alto riesgo. De acuerdo con la UAG, su mecanismo de acción consiste en estimular la liberación de insulina en respuesta a los niveles de glucosa y reducir la secreción de glucagón , lo que permite un mejor control de la enfermedad.

en respuesta a los niveles de glucosa y reducir la secreción de , lo que permite un mejor control de la enfermedad. También retrasa el vaciamiento gástrico, contribuyendo a una sensación de saciedad y favoreciendo la reducción de grasa corporal en algunos pacientes con diabetes.

¿Se venden sin receta en México?

De acuerdo con la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el Ozempic ha ganado popularidad en los últimos años, pero advirtió que su uso en personas sanas sin supervisión médica es una práctica riesgosa.

Es decir, los especialistas advirtieron las diferencias entre un uso adecuado, recetado por un médico, y su consumo para adelgazar sin indicación médica.

“Mientras que un profesional de la salud ajusta la dosis y monitorea posibles efectos secundarios, el uso no controlado puede ocasionar consecuencias graves para la salud”, indicó la casa de estudios en su portal web.

Agregó que en México, el Ozempic solo puede adquirirse con receta médica, con el objetivo de garantizar su uso adecuado. “Las autoridades sanitarias han comenzado a tomar medidas para evitar su mal uso, incluyendo advertencias sobre versiones falsificadas del medicamento que se comercializan en internet y redes sociales”.

Sin embargo, en los portales en línea de al menos dos farmacias, el fármaco se puede solicitar sin que haya restricción. Mientras que en una tercera sí se indica como advertencia que su venta requiere receta médica.

¿Qué es lo que recomienda la OMS?

Las nuevas directrices recomiendan que las terapias con GLP-1 se utilicen en adultos "para el tratamiento a largo plazo de la obesidad", excepto mujeres embarazadas.

Sin embargo, enfatizó que aunque la eficacia de estos tratamientos frente a la obesidad es "evidente", se necesita más información sobre su seguridad y efectividad en periodos prolongados.

También sostuvo que la medicación por sí sola no revertirá la tendencia de la obesidad, por lo que sugirió combinar estas terapias con una dieta saludable y actividad física.

De igual manera, expuso la importancia de "crear entornos más saludables mediante políticas sólidas (...) para promover la salud y prevenir la obesidad".

