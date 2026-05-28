Este Es el Plan Trilateral de México, EUA y Canadá contra Ébola por Mundial 2026

México, Estados Unidos y Canadá contemplan un plan trilateral contra el ébola en el marco del Mundial, en N+ te contamos qué indicaron.

Las tres naciones anunciaron medidas sanitarias contemplan una vigilancia epidemiológica en los viajes de quienes lleguen de naciones con mayores afectaciones por la enfermedad.

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Con las medidas buscan proteger a los habitantes, visitantes, jugadores y a aficionados. Por medio de un comunicado conjunto especificaron que "la salud y la seguridad de todas las personas de la región siguen siendo nuestra máxima prioridad al dar la bienvenida al mundo a Norteamérica".

Considera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del ébola como una emergencia de salud pública, específicamente en la República Democrática del Congo, en N+ te contamos todos los detalles anteriormente: Se Dificulta Contención del Brote de Ébola: OMS Alerta por Grave Situación.

¿En qué consiste el plan contra el ébola para el Mundial?

El pasado 26 de mayo de 2026, el Gobierno de México anunció un plan enfocado en acciones para personas que ingresen desde regiones donde existan brotes activos de ébola o altos niveles de contagio. Entre las medidas contempladas están las siguientes:

Supervisión sanitaria en aeropuertos internacionales.

Monitoreo de viajeros provenientes de países con riesgo epidemiológico.

Intercambio de información entre México, Estados Unidos y Canadá.

Coordinación entre dependencias de salud, migración y seguridad.

Protocolos de respuesta rápida ante posibles casos sospechosos.

FBPT