Este Es el Plan Trilateral de México, EUA y Canadá contra Ébola por Mundial 2026

México, EUA y Canadá se unen para enfrentar el ébola en el Mundial 2026; conoce el plan que contemplan para proteger a visitantes y jugadores

México, EUA y Canadá contemplan medidas contra el ébola en medio del Mundial.México, EUA y Canadá contemplan medidas contra el ébola rumbo al Mundial. Foto: AFP

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